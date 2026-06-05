José Mourinho stapt naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens

José Mourinho is naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gestapt om disciplinaire sancties aan te vechten die hem zijn opgelegd tijdens zijn periode bij Fenerbahçe, meldt persbureau AFP. De huidige hoofdtrainer van Benfica wil dat een schorsing en een boete opgelegd door de Turkse voetbalbond (TFF) ongedaan maken.

Mourinho kreeg in november 2024 een straf opgelegd van de TFF, na afloop van het competitieduel met Trabzonspor. De Turkse bond legde de Portugees een schorsing van één wedstrijd en een boete op vanwege onsportief gedrag en felle kritiek op de arbitrage. De oefenmeester stelde onder meer dat de Turkse competitie ‘stikt’ en viel de VAR-official persoonlijk aan.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de oud-trainer van onder meer AS Roma en Chelsea heeft hij geen eerlijk proces gekregen. Mourinho vindt namelijk dat de tuchtcommissies van de TFF niet onafhankelijk opereren. Daarnaast stelt de Portugees dat zijn recht op vrijheid van meningsuiting is geschonden.

Het hof in Straatsburg heeft de aanklacht van Mourinho inmiddels in ontvangst genomen. De Turkse autoriteiten zijn benaderd om opheldering te geven over de situatie.