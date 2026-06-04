Benfica onthult enorme afkoopsom in contract José Mourinho

Benfica heeft in een verklaring bevestigd dat Real Madrid interesse heeft in José Mourinho, mocht Florentino Pérez worden herkozen als voorzitter van de Spaanse club. De Portugezen delen daarnaast de hoogte van de afkoopsom die in het contract van Mourinho staat.

Mourinho werd afgelopen maand sterk in verband gebracht met een terugkeer naar Real Madrid. Hoewel er eind mei al werd gemeld dat The Special One zijn handtekening onder een driejarig contract had gezet, is zijn overstap naar Spanje nog altijd niet bevestigd. Dat heeft alles te maken met de presidentsverkiezingen bij de Madrilenen. Op 7 juni mogen de leden van Real Madrid een keuze maken tussen Pérez en Enrique Riquelme, waarbij de komst van Mourinho alleen wordt gerealiseerd als eerstgenoemde aan de macht blijft.

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Pérez kondigde de komst van Mourinho naar Real Madrid woensdag al aan via zijn eigen Instagram, maar de definitieve bevestiging laat dus nog op zich wachten tot na de presidentsverkiezingen. In een verklaring laat Benfica weten op de hoogte te zijn van de interesse uit Spanje. “Benfica heeft de afgelopen uren een formeel bericht ontvangen, waarin Real Madrid de intentie uitsprak om Mourinho aan te stellen”, schrijft de nummer drie van Portugal.

“Als de huidige president wordt herkozen, zal er een deal worden gesloten ter waarde van vijftien miljoen euro”, laat Benfica weten. “Dat komt overeen met de afkoopsom in het contract van Mourinho.”