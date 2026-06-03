Real Madrid-presidentskandidaat Riquelme haalt keihard uit naar FC Barcelona

Enrique Riquelme heeft in de aanloop naar de presidentsverkiezingen bij Real Madrid voor flinke ophef gezorgd met harde uitspraken over aartsrivaal FC Barcelona. De zakenman, die het opneemt tegen de zittende voorzitter Florentino Pérez, hoopt dat de Catalaanse grootmacht ophoudt te bestaan. De uitdager stelt dat zijn wens direct samenhangt met de veelbesproken Negreira-zaak.

Tijdens een interview in de podcast The Wild Project nam de kandidaat-voorzitter geen blad voor de mond. Riquelme verklaarde dat hij de aartsrivaal uit Catalonië "het liefst naar de tweede divisie ziet verdwijnen". Hij ging zelfs nog een stap verder in zijn bewoordingen. De Spanjaard gaf aan dat "hij er geen problemen mee zou hebben als de Catalaanse club volledig zou verdwijnen uit het Spaanse voetbal". Deze explosieve uitspraken leidden direct tot felle reacties in zowel Madrid als Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

Riquelme baseert zijn harde standpunt op de aanhoudende discussie rondom voormalig scheidsrechtersfunctionaris José María Enríquez Negreira. In dit dossier wordt onderzocht of betalingen vanuit Camp Nou invloed hebben gehad op de arbitrage. Hoewel de Spaanse belastingdienst afgelopen mei een rapport uitbracht waarin geen direct bewijs voor omkoping werd gevonden, verlengde rechter Alejandra Gil het onderzoek onlangs toch met zes maanden. Hierdoor blijft de kwestie een bron van controverse binnen de voetbalwereld.

De opmerkelijke aanval op FC Barcelona komt op een cruciaal moment in de verkiezingsstrijd in de Spaanse hoofdstad. Aanstaande zondag mogen de ongeveer honderdduizend stemgerechtigde leden van de club naar de stembussen op het trainingscomplex in Valdebebas. Het is voor het eerst in twintig jaar dat er sprake is van een daadwerkelijke strijd met meerdere kandidaten. Pérez schreef de verkiezingen in mei vervroegd uit, nadat de Madrilenen een seizoen zonder grote prijzen afsloten.

Om de huidige preses na een lange regeerperiode van de troon te stoten, moest Riquelme een bankgarantie van ruim 193 miljoen euro overleggen. De uitdager probeert de socios te overtuigen met een sportief project waarin clubicoon Raúl González de rol van sportief directeur moet krijgen en middenvelder Rodri moet overkomen van Manchester City. Pérez daarentegen presenteert zich als de kandidaat van continuïteit, waarbij de zittende beleidsbepaler wijst op zijn 66 gewonnen titels, de komst van Kylian Mbappé en een mogelijke terugkeer van trainer José Mourinho.