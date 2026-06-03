Opmerkelijk: Real Madrid komt met een wel héél bijzonder tenue

Real Madrid heeft het officiële thuistenue voor het komende voetbalseizoen gepresenteerd. Opvallend genoeg heeft de Spaanse grootmacht daarbij ook een speciale variant voor honden gelanceerd. Waar de spelers in een vernieuwd wit shirt met roze en donkergroene accenten gaan spelen, kunnen supporters nu ook hun trouwe viervoeter in de clubkleuren steken. De Madrilenen brachten het nieuwe kledingstuk vandaag officieel naar buiten.

Het zogeheten hondenshirt is vervaardigd uit honderd procent duurzaam polyester, wat vergelijkbaar is met de stof van de officiële wedstrijdtenues. Het ontwerp voor huisdieren is een stuk saaier dan het reguliere thuisshirt en wijkt ook qua indeling af. Zo prijkt het logo van de club uit de Spaanse hoofdstad bij de hondenvariant op de rug, in plaats van op de borst. Het shirt is ontworpen om de bewegingsvrijheid van het dier niet te beperken. Naast het opvallende shirt heeft de voetbalclub de huisdierencollectie de afgelopen tijd flink uitgebreid. Fans kunnen hun honden inmiddels ook voorzien van speciale hondenbedden, dekens, bandana's en zelfs regenjassen in de kleuren van de club.

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Het reguliere thuistenue De Koninklijke bevat voor het eerst in de clubgeschiedenis een driekleurenschema. De iconische witte basis is afgewerkt met donkergroene details rond de kraag en mouwboorden, terwijl de kenmerkende strepen van kledingsponsor Adidas op de schouders roze zijn gekleurd. Hiermee neemt de club afscheid van het vorige ontwerp, dat zwarte strepen en gouden accenten bevatte. In de witte stof is bovendien een subtiel patroon verwerkt dat is gebaseerd op de diamanten en parels uit de kroon van het clubembleem.

Aan de nieuwe kledinglijn hangt voor de supporters wel een behoorlijk prijskaartje. Voor een reguliere replica-variant betalen fans honderd euro, mits zij geen bedrukking of extra badges toevoegen. De authentieke versie, die door de spelers op het veld gedragen wordt, kost zonder spelersnaam honderdvijftig euro. Met een naam en rugnummer loopt die prijs op tot honderdvijfenzeventig euro. Hoeveel supporters precies moeten neertellen voor het hondenshirt, is nog niet bekendgemaakt.