Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran krijgt celstraf van 2,5 jaar

Voorzitter Sadettin Saran van Fenerbahçe is in Istanbul veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De 61-jarige preses kreeg de straf opgelegd vanwege zijn betrokkenheid bij het promoten van illegaal gokken.

De rechtbank oordeelde dat de topman zich schuldig heeft gemaakt aan "het aanzetten van personen tot illegale weddenschappen door reclame of diverse andere middelen". Niet alleen de clubvoorzitter, maar ook zijn broer werd voor deze feiten veroordeeld en kreeg een identieke straf opgelegd.

Eerdere aanrakingen met justitie

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Het is niet de eerste keer dat de preses in aanraking komt met justitie. Eerder dit jaar werd hij al vastgehouden in verband met een grootschalig onderzoek naar drugsgebruik onder Turkse beroemdheden, maar kwam hij na korte tijd weer op vrije voeten. Ook in december vorig jaar werd hij al eens aangehouden in een onderzoek naar drugshandel.

De veroordeling betekent het definitieve einde van zijn tijdperk bij Fenerbahçe, die dit seizoen achter Galatasaray als tweede eindigde in de competitie. Tijdens een in maart aangekondigd buitengewoon congres, dat dit weekend plaatsvindt, wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Saran, die het stokje vorig jaar overnam van Ali Koç, stelt zich niet kandidaat voor de verkiezingen.