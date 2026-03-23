Fenerbahçe op tribune bij NEC voor Ouaissa

23 maart 2026, 12:27
Sami Ouaissa en Noé Lebreton van NEC
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Fenerbahçe zat zondag met een delegatie op de tribune van het Goffertstadion tijdens het duel tussen NEC en sc Heerenveen (2-2). Aanvankelijk ging men ervan uit dat de Turkse topclub voor Basar Önal aanwezig was, maar volgens De Telegraaf heeft Fenerbahçe naar Sami Ouaissa gekeken.

NEC speelde zondagmiddag in eigen huis gelijk tegen sc Heerenveen en kon zodoende dus niet profiteren van het gelijkspel tussen Feyenoord en Ajax later op de middag. Tijdens het duel in Nijmegen zat er een delegatie van Fenerbahçe op de tribune, met onder meer manager voetbalzaken Ertan Torunogullari aanwezig in het Goffertstadion.

In eerste instantie werd gedacht dat de nummer twee van Turkije op de tribune zat voor Önal, in wie de club al eerder interesse toonde. Echter, het doel van het bezoek was ditmaal een andere speler van NEC: Ouaissa. De buitenspeler draait een goed seizoen en zou onder meer in beeld zijn bij PSV.

Het lijkt erop dat Fenerbahçe serieus werk gaat maken van de komst van Ouaissa. Dit seizoen was de 21-jarige linkspoot in dertig officiële wedstrijden al bij twaalf doelpunten betrokken: acht treffers en vier assists. NEC zal naar verwachting een vraagprijs van acht tot tien miljoen euro gaan hanteren voor Ouaissa, die nog een contract heeft tot medio 2028. Begin 2024 betaalden de Nijmegenaren nog zo’n 850.000 euro aan Roda JC voor zijn komst.

➡️ Meer NEC nieuws

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • Gisteren, 15:45
  • Gisteren, 15:45
  • 16
Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda van Feyenoord en Mika Godts en Davy Klaassen van Ajax

Uitgedund Feyenoord en Ajax: dit is dé combi Klassieker-XI

  • Gisteren, 08:25
  • Gisteren, 08:25
  • 9
NEC - Heerenveen

N.E.C.
2 - 2
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
26
6
2024/2025
NEC
34
7
2023/2024
Roda
21
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

