Fenerbahçe zat zondag met een delegatie op de tribune van het Goffertstadion tijdens het duel tussen NEC en sc Heerenveen (2-2). Aanvankelijk ging men ervan uit dat de Turkse topclub voor Basar Önal aanwezig was, maar volgens De Telegraaf heeft Fenerbahçe naar gekeken.

NEC speelde zondagmiddag in eigen huis gelijk tegen sc Heerenveen en kon zodoende dus niet profiteren van het gelijkspel tussen Feyenoord en Ajax later op de middag. Tijdens het duel in Nijmegen zat er een delegatie van Fenerbahçe op de tribune, met onder meer manager voetbalzaken Ertan Torunogullari aanwezig in het Goffertstadion.

In eerste instantie werd gedacht dat de nummer twee van Turkije op de tribune zat voor Önal, in wie de club al eerder interesse toonde. Echter, het doel van het bezoek was ditmaal een andere speler van NEC: Ouaissa. De buitenspeler draait een goed seizoen en zou onder meer in beeld zijn bij PSV.

Het lijkt erop dat Fenerbahçe serieus werk gaat maken van de komst van Ouaissa. Dit seizoen was de 21-jarige linkspoot in dertig officiële wedstrijden al bij twaalf doelpunten betrokken: acht treffers en vier assists. NEC zal naar verwachting een vraagprijs van acht tot tien miljoen euro gaan hanteren voor Ouaissa, die nog een contract heeft tot medio 2028. Begin 2024 betaalden de Nijmegenaren nog zo’n 850.000 euro aan Roda JC voor zijn komst.