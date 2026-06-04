Arne Slot heeft zich gedurende het afgelopen seizoen arrogant opgesteld richting de zomeraanwinsten van Liverpool, zo claimt het Duitse Sport Bild. Met name de spelers die vanuit de Bundesliga kwamen, moesten het volgens de krant ontgelden.

Slot werd afgelopen weekend ontslagen bij Liverpool na een tegenvallend seizoen. De clubleiding schreef in een verklaring dat het een koerswijziging nodig achtte voor de toekomst van het team. Volgens Sport Bild is Slot echter gedurende het seizoen de kleedkamer kwijtgeraakt door zijn omgang met zijn spelers.

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“Hoewel hij aan het begin van het seizoen werd geprezen voor zijn gevoelige aanpak na de tragische dood van Diogo Jota, ging hij later te ver”, aldus de krant. Bronnen melden aan Sport Bild dat Slot zijn spelers naast objectieve kritiek ook aansprak met arrogantie en persoonlijke aanvallen. “Zo plaagde hij zomeraanwinsten met vragen als: ‘Heb jij de Premier League gewonnen?’ En bij het analyseren van spelers met Bundesliga-ervaring maakte hij opmerkingen in de trant van: ‘Zo kun je alleen in Duitsland spelen’.”

Die denigrerende opmerkingen zouden volgens de krant niet goed vallen bij spelers met een Bundesliga-verleden. Afgelopen zomer pikte Liverpool Florian Wirtz, Jeremie Frimpong en Hugo Ekitiké op bij Duitse clubs, terwijl ook Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Wataru Endo en Alexander Isak een verleden in de Duitse competitie hebben. “Het is begrijpelijk dat Slots woorden bij hen niet goed vielen”, klinkt het.