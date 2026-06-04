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Arne Slot beticht van arrogant gedrag richting zomeraanwinsten Liverpool

4 juni 2026, 21:27
Arne Slot
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Arne Slot heeft zich gedurende het afgelopen seizoen arrogant opgesteld richting de zomeraanwinsten van Liverpool, zo claimt het Duitse Sport Bild. Met name de spelers die vanuit de Bundesliga kwamen, moesten het volgens de krant ontgelden.

Slot werd afgelopen weekend ontslagen bij Liverpool na een tegenvallend seizoen. De clubleiding schreef in een verklaring dat het een koerswijziging nodig achtte voor de toekomst van het team. Volgens Sport Bild is Slot echter gedurende het seizoen de kleedkamer kwijtgeraakt door zijn omgang met zijn spelers.

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“Hoewel hij aan het begin van het seizoen werd geprezen voor zijn gevoelige aanpak na de tragische dood van Diogo Jota, ging hij later te ver”, aldus de krant. Bronnen melden aan Sport Bild dat Slot zijn spelers naast objectieve kritiek ook aansprak met arrogantie en persoonlijke aanvallen. “Zo plaagde hij zomeraanwinsten met vragen als: ‘Heb jij de Premier League gewonnen?’ En bij het analyseren van spelers met Bundesliga-ervaring maakte hij opmerkingen in de trant van: ‘Zo kun je alleen in Duitsland spelen’.”

Die denigrerende opmerkingen zouden volgens de krant niet goed vallen bij spelers met een Bundesliga-verleden. Afgelopen zomer pikte Liverpool Florian Wirtz, Jeremie Frimpong en Hugo Ekitiké op bij Duitse clubs, terwijl ook Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Wataru Endo en Alexander Isak een verleden in de Duitse competitie hebben. “Het is begrijpelijk dat Slots woorden bij hen niet goed vielen”, klinkt het.

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Willen de bronnen zich kenbaar maken? Zijn het de Duitse spelers of spelers met een verleden in de Bundesliga of beiden. Dan heb je wel een probleem met zowat de hele selectie. Waar rook is, is vuur zeg ik dan.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
348 Reacties
691 Dagen lid
765 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Willen de bronnen zich kenbaar maken? Zijn het de Duitse spelers of spelers met een verleden in de Bundesliga of beiden. Dan heb je wel een probleem met zowat de hele selectie. Waar rook is, is vuur zeg ik dan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Arne Slot

Arne Slot
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

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