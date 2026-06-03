Virgil van Dijk onaangenaam verrast door Jeroen Stekelenburg na Nederland - Algerije

is woensdagavond na het oefenduel tussen Nederland en Algerije (0-1 nederlaag) onaangenaam verrast door Jeroen Stekelenburg. De verslaggever van de NOS vroeg de aanvoerder van Oranje naar het ontslag van Arne Slot bij Liverpool, afgelopen weekend.

Van Dijk verscheen woensdag meteen na het laatste fluitsignaal in De Kuip voor de camera van de NOS. Nadat de verdediger en aanvoerder van Oranje zijn mening had gegeven over de oefeninterland tegen Algerije, kreeg hij nog een vraag van Stekelenburg over het ontslag van Slot bij Liverpool. De Engelse grootmacht nam afgelopen zaterdag afscheid van de Nederlandse trainer.

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“Ik wil je ook nog iets anders vragen, want jij bent speler van Liverpool. Je hebt geen trainer meer bij Liverpool op dit moment, want je trainer is zaterdag ontslagen. Hoe is dat bij jou binnengekomen?”, vroeg Stekelenburg.

Van Dijk lachte zichtbaar ongemakkelijk en antwoordde: “Als een verrassing. Maar goed, ja… Dat jij deze vraag hier stelt, verrast mij ook.”

“Maar goed, ik heb met Arne en Sipke (Hulshoff, de assistent van Slot bij Liverpool, red.) gesproken. Dat is voor mij het allerbelangrijkste”, vervolgde Van Dijk. “Ik ben hen heel erg dankbaar, wat ik al naar buiten heb gebracht. Ik ben hen dankbaar voor wat ze betekend hebben voor mij en de club. Ik wens ze alleen maar succes. En ik weet dat de club Liverpool er hopelijk weer goed uitkomt, want dit seizoen was beneden peil voor de club.”

“Word jij dan ook nog meegenomen in zoiets? Of is het voor jou net zo’n verrassing als voor ons?”, wilde Stekelenburg nog weten.

“Ik landde zaterdagmiddag in Amsterdam en toen was het eigenlijk al gelekt”, antwoordde Van Dijk. “Uiteindelijk heb ik natuurlijk gesprekken gehad daarna, maar de beslissing was volgens mij in de ochtend al genomen. Arne was al op de hoogte gesteld. Het is niet dat ze mij vragen van hoe en wat.”

“Het is toch bizar dat het naar de aanvoerder toe moet lekken en dat je het uit de media moet horen? Of is dat de voetballerij?”, vroeg Stekelenburg tot slot.

“Volgens mij is dat de wereld waar we nu in leven. Iedereen wil de eerste zijn. Er zijn heel veel mensen die daar baat bij hebben tegenwoordig. Maar goed, het is de realiteit. We moeten verder”, besloot Van Dijk.