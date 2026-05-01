Óscar García wil 'de rest van zijn leven' trainer blijven Ajax

1 mei 2026, 15:12
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Óscar García zou nog jarenlang hoofdtrainer van Ajax willen zijn. Na het ontslag van Fred Grim werd García doorgeschoven van Jong Ajax naar de hoofdmacht. De Spanjaard heeft het erg naar zijn zin in Amsterdam.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV zegt García dat hij nog niet met technisch directeur Jordi Cruijff heeft gesproken over zijn toekomst. Hij werd aangesteld als interim-trainer tot het eind van het seizoen. “De club vroeg me om eerst Jong Ajax te helpen en daarna het eerste elftal. Ze waren bang dat het team nog verder zou dalen op de ranglijst. Ik ben er om dat te voorkomen.

“Mijn contract loopt af, maar ik focus me op deze laatste wedstrijden en zoveel mogelijk punten halen. Dat is ook wat de club van me vraagt. Ze hebben me niet gevraagd om in de top drie te eindigen, maar vooral om niet verder te dalen op de ranglijst”, zegt García, die niet lang hoeft na te denken over de vraag of hij trainer van Ajax wil blijven. “Voor volgend seizoen? Misschien wel voor mijn hele carrière. Ik zou hier graag blijven. Ik ben gelukkig bij deze club en met alle mensen rondom het eerste team. Ook bij Jong Ajax werkte ik met fantastische mensen.”

Toch loopt de 53-jarige trainer nog niet op de zaken vooruit. “Ik weet niet wat er morgen gebeurt, dus ik denk niet aan de toekomst. We zullen zien wat de club wil, wat mijn mening is, en dan nemen we na het seizoen een beslissing. Op dit moment heeft het geen zin om daarover na te denken. Ik wil me focussen op het helpen van het team, zoals de club van me vraagt.”

'Toekomst García afhankelijk van CL'

Donderdag meldde transferjournalist Matteo Moretto dat Ajax nog geen beslissing heeft genomen over de toekomst van García. Het besluit zal volgens de journalist afhangen van of de Amsterdammers zich plaatsen voor Champions League-voetbal. Zodra het seizoen erop zit, zal Ajax met García om tafel gaan om zijn toekomst te bespreken. Mocht daaruit naar voren komen dat het beter is als García vertrekt, lijkt hij in ieder geval snel weer bij een nieuwe club aan de slag te kunnen. Volgens Moretto hebben clubs uit Nederland, Frankrijk en Spanje namelijk al geïnformeerd naar de oefenmeester.

Is Óscar García naar jouw idee een goede trainer voor Ajax?

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

