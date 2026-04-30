Ajax wacht met beslissing over Óscar García, die enorm in trek is

Ajax heeft nog geen beslissing genomen over de toekomst van Óscar García, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Matteo Moretto. Of de Amsterdammers met hem verdergaan, zal afhangen van eventuele kwalificatie voor de Champions League. Verschillende clubs uit Nederland, Spanje en Frankrijk zouden al naar García hebben geïnformeerd.

García werd in februari door Jordi Cruijff naar Nederland gehaald als nieuwe trainer van Jong Ajax. Lang heeft hij niet aan het roer gestaan bij de beloftenploeg, aangezien de technisch directeur besloot de Spanjaard door te schuiven naar het eerste na het ontslag van Fred Grim. Onder García staat Ajax drie wedstrijden voor het einde op de vierde plaats, vier punten achter nummer twee Feyenoord, een punt achter nummer drie NEC en op doelsaldo boven nummer vijf FC Twente. Het kan in het slot van de competitie dus nog alle kanten op voor Ajax: van directe plaatsing voor de Champions League tot play-offdeelname.

Artikel gaat verder onder video

Wie er volgend jaar voor de groep staat in de Johan Cruijff ArenA, is nog altijd niet duidelijk. Volgens Moretto bestaat de kans dat García ook na het seizoen aan mag blijven bij Ajax 1. Dit zal volgens de journalist dan wel afhangen van of de Amsterdammers zich plaatsen voor Champions League-voetbal. Zodra het seizoen erop zit, zal Ajax met García om tafel gaan om zijn toekomst te bespreken.

Mocht daaruit naar voren komen dat het beter is als García vertrekt, lijkt hij in ieder geval snel weer bij een nieuwe club aan de slag te kunnen. Volgens Moretto hebben clubs uit Nederland, Frankrijk en Spanje namelijk al geïnformeerd naar de oefenmeester. Om welke clubs het zou gaan, is niet duidelijk.