Ophef in Noorwegen: Haaland onder vuur na deal met Budweiser

30 april 2026, 13:21
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Erling Braut Haaland ligt in zijn thuisland zwaar onder vuur. De Noorse superster is het gezicht geworden van de nieuwe Budweiser-campagne ‘Let It Pour’. Terwijl de spits spreekt van een passende samenwerking, noemen Noorse gezondheidsorganisaties de actie in gesprek met Dagbladet tragisch en cynisch.

De samenwerking rondom het aanstaande WK roept veel weerstand op, vooral vanwege de voorbeeldfunctie van Haaland. De spits zelf ziet echter geen probleem: "Bij mijn eerste WK ga ik er alles voor geven op het veld, dus Budweiser's 'Let It Pour'-campagne raakt me echt, omdat het precies weerspiegelt hoe ik me voel voor het toernooi", aldus Haaland in een persbericht.

Tragisch voor de jeugd

Hanne Cecilie Widnes, secretaris-generaal van drugspreventie organisatie IOGT, is diep teleurgesteld in de aanvaller. "Ik wou dat de Noorse Voetbalbond er een einde aan kon maken. Het is tragisch dat Haaland niet ziet hoe negatief het is voor kinderen en jongeren", zegt Widnes tegen Dagbladet. Volgens haar is het problematisch dat een rolmodel zich leent voor alcoholreclame. "Hij is een grote held voor veel jongeren in vele landen. Het is uitdagend en erg triest."

Ook Inger Lise Hansen van koepelorganisatie Actis spreekt van een kwalijke zaak: "Ik vind dit heel bijzonder. Dat iemand die zich zorgen maakt over gezondheid ervoor kiest om een marketingobject te zijn voor een alcoholmerk. Het is bijzonder dat het gebeurt in een periode waarin hij Noorwegen vertegenwoordigt."

Bond en overheid staan machteloos

Ondanks de felle kritiek kan de Noorse voetbalbond (NFF) weinig uitrichten. Commercieel directeur Runar Pahr Andresen legt uit dat het een privékwestie is: "Haaland is een persoonlijke overeenkomst aangegaan met een van FIFA's grootste WK-sponsors, natuurlijk heeft hij de kans om dat te doen." Wel benadrukt de bond dat zij zelf nooit zulke deals zouden sluiten: "Aangezien alcoholreclame illegaal is in Noorwegen, kunnen wij als vakbond natuurlijk geen overeenkomsten aangaan met bierproducenten."

De Noorse Directie Volksgezondheid bevestigt dat Haaland de wet niet overtreedt, omdat de campagne gericht is op de wereldmarkt en niet specifiek op Noorwegen. "Het Noorse alcoholreclameverbod heeft geen invloed op alcoholreclame in buitenlandse tv-uitzendingen, mits de reclame voldoet aan de regels van het uitzendland", aldus woordvoerder Thomas Berg.

Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
32
24
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

Meer info

