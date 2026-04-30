Lies Zhara mag van Almere City-verdediger geen Stories meer delen vanuit zijn huis, zo weet RealityFBI. De influencer deelde beelden van zichzelf vanuit de woning van de voetballer, waarna onder meer RealityFBI er na speurwerk achter kwam dat het bij Lawrence thuis was. De verdediger wilde liever nog even geheimhouden dat de twee een stel zijn.

Begin deze maand meldde Yvonne Coldewijer op Instagram dat Lawrence na zijn relatiebreuk met Monica Geuze opnieuw met een influencer zou zijn: Lies Zhara. De 33-jarige Welshman zou destijds romantisch zijn gezien met de influencer en dj. Niet veel later deelde Zhara een Instagram Story, die later bij Lawrence thuis opgenomen bleek.

Deze ontdekking werd gedaan door RealityFBI, dat zelf spreekt van ‘FBI-achtig speurwerk’. “We vergeleken gordijnen, ramen, het uitzicht en de bekende spotjes met foto’s van zijn huis die al vaker online stonden”, schrijft het Instagram-account. “Daar kon Lies weinig tegenin brengen.”

Als het aan Lawrence had gelegen, was zijn nieuwe relatie nog wat langer geheim gebleven, zo klinkt het. Daarom zou hij Zhara hebben verboden om beelden vanuit zijn huis te delen via Instagram Stories.

