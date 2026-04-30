Live voetbal

Oleksandr Zinchenko doet mee aan professioneel gametoernooi

30 april 2026, 15:21
Oleksandr Zinchenko
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax-verdediger Oleksandr Zinchenko neemt komende maand mee aan een professioneel toernooi van de videogame Counter-Strike. De Oekraïner gaat mee als stand-in van het team Passion UA, waar hij eigenaar van is.

Zinchenko maakte afgelopen winter de overstap van Arsenal naar Ajax, dat zo’n anderhalf miljoen euro voor hem betaalde. De vleugelverdediger lijkt zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers echter al gespeeld te hebben. Hij tekende een contract voor een halfjaar en liep tijdens zijn tweede wedstrijd een zware knieblessure op, die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens zijn herstel heeft Zinchenko tijd zat voor andere dingen, zoals gamen. Komende maand zal hij met zijn team Passion UA als reservespeler meegaan naar een Counter-Strike-toernooi in het Amerikaanse Atlanta. Counter-Strike is een online schietspel, waarin twee teams van ieder vijf spelers het tegen elkaar opnemen.

Het is niet de eerste keer dat Zinchenko meedoet aan een professioneel Counter-Strike-toernooi. In 2024 fungeerde hij ook als stand-in en moest hij inspringen toen een van de spelers een stroomstoring kreeg. De kans is klein dat de speler van Ajax dit jaar opnieuw zal moeten invallen tijdens het toernooi.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (15 dec. 1996)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nottm Forest
5
0
2025/2026
Ajax
2
0
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Arsenal
27
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws