Ajax-verdediger neemt komende maand mee aan een professioneel toernooi van de videogame Counter-Strike. De Oekraïner gaat mee als stand-in van het team Passion UA, waar hij eigenaar van is.

Zinchenko maakte afgelopen winter de overstap van Arsenal naar Ajax, dat zo’n anderhalf miljoen euro voor hem betaalde. De vleugelverdediger lijkt zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers echter al gespeeld te hebben. Hij tekende een contract voor een halfjaar en liep tijdens zijn tweede wedstrijd een zware knieblessure op, die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt.

Tijdens zijn herstel heeft Zinchenko tijd zat voor andere dingen, zoals gamen. Komende maand zal hij met zijn team Passion UA als reservespeler meegaan naar een Counter-Strike-toernooi in het Amerikaanse Atlanta. Counter-Strike is een online schietspel, waarin twee teams van ieder vijf spelers het tegen elkaar opnemen.

Het is niet de eerste keer dat Zinchenko meedoet aan een professioneel Counter-Strike-toernooi. In 2024 fungeerde hij ook als stand-in en moest hij inspringen toen een van de spelers een stroomstoring kreeg. De kans is klein dat de speler van Ajax dit jaar opnieuw zal moeten invallen tijdens het toernooi.