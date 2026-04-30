Oud-PSV’er Carlos Vinícius faalt drie keer op rij bij dezelfde penalty

heeft zichzelf in de nacht van woensdag op donderdag een hoofdrol bezorgd die hij liever snel vergeet. In het duel tussen Palestino en Grêmio miste de voormalig PSV-spits maar liefst drie keer dezelfde strafschop.

Het bizarre moment vond plaats in de groepsfase van de Copa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse Europa League). Na een overtreding op Tetê mocht Vinícius aanleggen vanaf elf meter.

Drie keer is geen scheepsrecht

Bij zijn eerste poging schoot de spits de bal in de rechterhoek. Palestino-doelman Sebastián Pérez zat er echter goed bij en tikte de bal via de paal uit het doel. De VAR greep echter in: de keeper kwam te vroeg van zijn lijn en de penalty moest over.

Vinícius ging voor de tweede poging en koos nu voor de andere hoek. Het resultaat? Exact hetzelfde. Pérez redde opnieuw en de bal eindigde weer tegen de paal. Maar voor de tweede keer op rij concludeerde de VAR dat de doelman te vroeg bewoog. De scheidsrechter was onverbiddelijk: voor de derde keer op de stip.

Waar de meeste spelers de bal na twee missers aan een teamgenoot zouden geven, bleef Vinícius volharden. Hij ging voor zijn derde kans, maar het noodlot sloeg toe. De 31-jarige spits gleed op het beslissende moment uit, waardoor Pérez de bal voor de derde keer simpel kon stoppen. Door de slechte penalty’s bleef de wedstrijd steken op 0-0.

Een pijnlijke nacht voor de spits, al zijn z’n cijfers in Brazilië dit seizoen verder prima. In 26 wedstrijden voor Grêmio scoorde hij dertien keer en gaf hij één assist.

Verleden in Eindhoven

De Nederlandse fan kent Vinícius nog van zijn seizoen in Eindhoven (2021/22). PSV huurde de spits destijds van Benfica, waar hij in 23 duels goed was voor zes goals en zes assists. Hij won met de Eindhovenaren de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.