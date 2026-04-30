Iran slaat FIFA-congres over na ‘beledigingen’ op luchthaven Toronto, Canada reageert fel

Iran is donderdag niet aanwezig bij het 76ste congres van de FIFA in Vancouver, Canada. Iraanse media melden namelijk dat de immigratieambtenaren de delegatie hebben ‘beledigd’ bij aankomst op de luchthaven van Toronto.

Donderdag staat er in het Canadese Vancouver een congres van de FIFA op de planning, waar delegaties van de nodige voetbalbonden bij aanwezig zijn. De Iraanse voetbalbond was ook van plan om te komen, maar laat de bijeenkomst toch schieten. Dat heeft volgens Iraanse media alles te maken met de manier waarop de delegatie werd behandeld op de luchthaven van Toronto.

“De voorzitter en secretaris-generaal van de voetbalbond, die beschikten over de nodige visa om het land binnen te komen, keerden met de eerstvolgende beschikbare vlucht terug naar Turkije vanwege het ongepaste gedrag van immigratieambtenaren en een belediging aan het adres van een van de meest eervolle organen van de Iraanse strijdkrachten”, zo klinkt het. Bondsvoorzitter Mehdi Taj zou banden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde, die in 2024 door Canada op een lijst van terroristische organisaties werd geplaatst.

De Canadese minister van Immigratie Lena Diab heeft inmiddels op de aantijgingen gereageerd, waarbij ze gezien de privacyregels niet op specifieke gevallen mag ingaan. “Maar de regering is duidelijk en consequent geweest: functionarissen van de Revolutionaire Garde krijgen geen toegang tot Canada. Zij hebben geen plaats in ons land”, maakt de minister duidelijk.