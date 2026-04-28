‘FIFA wijzigt regels rondom gele kaarten op WK’

De FIFA gaat een regelwijziging doorvoeren rondom schorsingen naar aanleiding van gele kaarten op het WK van aanstaande zomer, zo weet The Athletic. Er zal namelijk een extra moment worden toegevoegd waarop kaarten worden kwijtgescholden.

Bij eerdere WK’s was het altijd het geval dat spelers die in twee wedstrijden een gele kaart hadden gekregen, een schorsing voor een duel ontvingen. De kaarten werden altijd na de kwartfinale kwijtgescholden, zodat spelers geen schorsing voor de finale konden oplopen door geel te pakken in de halve finale. Om een schorsing te ontlopen mochten spelers in de eerste vijf wedstrijden van het toernooi slechts een keer geel ontvangen.

Door de uitbreiding van het WK van 32 naar 48 landen zullen teams die tot het einde in het toernooi zitten niet zeven, maar acht duels spelen. Daardoor is ook de kwartfinale nu de zesde wedstrijd van het toernooi. De FIFA acht de kans groot dat veel spelers in die zes wedstrijden in ieder geval twee keer een gele kaart zullen ontvangen, waardoor de bond vreest voor veel schorsingen in de knock-outfase.

Bronnen melden aan The Athletic dat de FIFA daarom een extra moment wil inlassen waarop gele kaarten worden kwijtgescholden: direct na de groepsfase. In praktijk zou dit betekenen dat spelers een keer geel mogen krijgen in de drie groepsduels en een keer in de zestiende finale, achtste finale of kwartfinale om helemaal geen schorsing op te lopen tijdens het WK. Dinsdag zou de aanpassing moeten worden vastgesteld tijdens een vergadering in het Canadese Vancouver.