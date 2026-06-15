Hasselbaink kritisch op Koeman: 'Die wissels kwamen te vroeg'

Jimmy Floyd Hasselbaink heeft kritiek geuit op het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman tijdens het openingsduel van het Nederlands elftal op het WK. Oranje speelde zondag in Dallas met 2-2 gelijk tegen Japan, een resultaat dat volgens hem voorkomen had kunnen worden. Hij zag de nationale ploeg lange tijd domineren, maar stelt dat de technische staf de controle uit handen gaf door te vroeg in te grijpen.

Bij CBS Sports Golazo liet de oud-international zijn licht schijnen op de wedstrijd. "Gedurende de eerste zeventig minuten speelde Nederland echt goed. Ze hadden controle over de wedstrijd, waren geduldig en gaven weinig weg", stelt Hasselbaink. De voormalig spits zag dat de omschakelingen van de Aziatische tegenstander in eerste instantie goed werden geneutraliseerd. "Toen Japan de 1-1 maakte, was dat wel teleurstellend. Maar vervolgens scoorde Summerville een prachtige goal en dacht je: nu doorpakken, maar Koeman dacht daar anders over", aldus de voetbalcommentator.

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Direct na de treffer van Summerville besloot Koeman in de 69ste minuut een een wisselmoment toe te passen, waarbij aanvallers de kant werden gehaald voor wat defensievere krachten. "Hij bracht drie wissels en voor mijn gevoel kwamen die iets te vroeg. Daarna kwam Nederland steeds verder onder druk te staan", analyseert Hasselbaink. De voormalig speler van Chelsea merkte op dat het Nederlands elftal na de hernieuwde voorsprong ver terugzakte. "Wat ik minder vond, was dat Nederland na de voorsprong leek te schrikken van zijn eigen succes. Het voelde alsof de ploeg bang was om door te blijven voetballen op dezelfde manier. In plaats van vooruit te spelen, ging de bal steeds vaker terug. Dat vond ik teleurstellend", klinkt het harde oordeel.

In de slotfase bracht de bondscoach met Nathan Aké nog een extra verdediger binnen de lijnen om de voorsprong te verdedigen, maar in de 89ste minuut viel alsnog de 2-2 via Daichi Kamada. Ook deze defensieve omzetting kon Hasselbaink niet bekoren. "Toen Nederland met vijf verdedigers ging spelen, vielen er nog steeds gaten. Als je voor die aanpak kiest, moet je juist als collectief sterker verdedigen", oordeelt de analist, die benadrukt dat dit richting het volgende duel beter moet. "Uiteindelijk voelt die 2-2 heel dubbel. Het zat er dicht tegenaan, maar dit was een wedstrijd die Nederland eigenlijk had moeten winnen. Ik zie het als een gemiste kans", concludeert de oud-international.