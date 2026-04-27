Na onrust moet Tunesië op het WK gokken op zijn defensieve kracht

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Tunesië, de ploeg die als de grote underdog van Groep F de favorieten wil verrassen.

Tunesië leek op weg naar een geruisloze aanloop richting het WK. De Adelaars van Carthago vlogen werkelijk door de WK-kwalificatie heen: negen zeges, één gelijkspel en nul tegendoelpunten. Een prestatie waar je mee thuis kunt komen. Het vertrouwen was dan ook grenzeloos, tot de Afrika Cup van start ging. Daar stortte het kaartenhuis volledig in.

Grote onrust

Tunesië verloor in de achtste finale van het toernooi onverwachts van Mali. Een grote teleurstelling die niet zonder gevolgen bleef. Bondscoach Sami Trabelsi kon direct zijn spullen pakken, waardoor de ploeg nu met een flinke deuk in het zelfvertrouwen en een nieuwe kapitein aan boord naar Noord-Amerika reist.

Nu zwaait Sabri Lamouchi de scepter. Hij kwam over uit Saudi-Arabië en heeft in zijn eerste wedstrijden direct laten zien wat Tunesië kan: uitstekend verdedigen. Er werd gewonnen van Haïti (0-1) en gelijkgespeeld tegen Canada (0-0). De kracht van het elftal is hierin direct terug te zien. Tunesië krijgt weinig tegendoelpunten, omdat het elftal compact verdedigt om vervolgens vanuit een gesloten organisatie toe te slaan in de tegenstoot. We hoeven dan ook niet te verwachten dat Tunesië het spel gaat maken in Groep B. De ploeg zal met name leunen op de stabiele achterhoede.

Bekende namen bij Tunesië

Een speler van Tunesië die in Nederland nog een belletje doet rinkelen, is Omar Rekik. De 24-jarige verdediger en het broertje van Karim Rekik kwam in het verleden uit voor Sparta Rotterdam. Inmiddels is hij in Slovenië actief voor Maribor. Ook Sayfallah Ltaïef heeft een verleden in Nederland. Hij kwam recent uit voor Sparta Rotterdam, nadat hij eerder bij FC Twente geen potten kon breken.

De man die voor de creativiteit moet zorgen, is Hannibal Mejbri. De middenvelder van Burnley brengt met zijn verleden bij Manchester United en Sevilla de nodige internationale bagage mee. Verder beschikt Tunesië met Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) en Ismaël Gharbi) (FC Augsburg) over een aantal aardige spelers, maar de huidige lichting brengt over het algemeen weinig kwaliteit met zich mee.

Tunesië wil verrassen in Groep F

Tunesië is ingedeeld in Groep F, waarin het de grote underdog is. Het land begint met een wedstrijd tegen Zweden, een duel dat direct cruciaal lijkt voor de overlevingskansen. Vervolgens wacht Japan, waarna Tunesië de groepsfase afsluit tegen Nederland.

Speelschema Tunesië (Groep F):

De zwakste broeder