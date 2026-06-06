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Jürgen Locadia en Curaçao krijgen eindelijk duidelijkheid over schorsing

6 juni 2026, 09:17
Jürgen Locadia bij Curaçao
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jürgen Locadia weet eindelijk hoeveel wedstrijden hij moet toekijken na zijn rode kaart in de oefenwedstrijd tussen Schotland en Curaçao (4-1). De schorsing van de spits blijft volgens verschillende media beperkt tot een duel, waardoor hij gewoon van de partij is in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland.

Curaçao ging vorige week met ruime cijfers onderuit bij Schotland. Het eiland kwam vroeg op voorsprong via Tahith Chong en maakte het de Britten erg lastig, maar vlak voor rust kreeg Locadia een rode kaart, nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan een tegenstander. Tegen tien man draaide Schotland het helemaal om. Na de wedstrijd sprak Locadia de hoop uit dat hij niet geschorst zou worden voor het toernooi.

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Bondscoach Dick Advocaat liet donderdag op zijn persconferentie nog weten dat er nog altijd niets duidelijk was over de schorsing van Locadia. De bondscoach vreesde ervoor dat hij zijn spits zou moeten missen tijdens het toernooi. “Met de scheidsrechters van tegenwoordig weet je het niet meer, hoe ze dingen opschrijven”, liet hij weten. “Ze kunnen het heel zwaar maken. We weten niet op welke manier ze het oppakken. Het is afwachten, maar het zou doodzonde zijn als je zo'n speler moet missen.”

Inmiddels is duidelijk dat de schorsing van Locadia beperkt blijft bij een wedstrijd. Het eiland moet het in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) dus zonder zijn spits stellen in de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. Op zondag 14 juni om 19.00 uur is de voormalig PSV’er wel gewoon van de partij, als Curaçao debuteert op het WK in de groepswedstrijd tegen Duitsland.

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Duitsland - Curaçao

19:00
Wordt gespeeld op 14 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Jürgen Locadia

Jürgen Locadia
The Miami FC
Team: Miami
Leeftijd: 32 jaar (7 nov. 1993)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Intercity
24
10
2023/2024
Amorebieta
4
0
2023
Cangzhou Lions
24
7
2022/2023
Persepolis
9
6

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Ivoorkust
0
0
0
4
Ecuador
0
0
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Complete Stand

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