Live voetbal

LIVE WK 2026 | Toeleven naar de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika

11 juni 2026, 19:00
MEX-ZAF
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het grootste WK aller tijden gaat vanavond dan eindelijk beginnen! In het iconische Estadio Azteca heeft mede-organisator Mexico de eer om het toernooi te openen met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig: beide landen speelden op het WK van 2010 óók tegen elkaar in de openingswedstrijd. Destijds werd het 1-1, krijgen we deze keer wél een winnaar? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis niets en volg de openingswedstrijd van het WK 2026 tussen Mexico en Zuid-Afrika in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Mexico - Zuid-Afrika

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12m geleden

20:05

Opstellingen bekend: geen ex-Eredivisionisten

Nadat Shakira en Burna Boy het podium hebben bestegen, zijn nu ook de opstellingen bekend. Mateo Chávez van AZ, de enige Eredivisionist in de selectie van Mexico, start op de bank. Hetzelfde geldt voor ex-Ajacieden Jorge Sánchez en Edson Álvarez, en ook voor voormalig Feyenoord-ster Santiago Giménez. 

Mexico: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez, Quiñones

Zuid-Afrika: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Shitole, Adams; Rayners, Foster

39m geleden

19:37

Eerst de openingsceremonie

Voordat de wedstrijd begint, vindt de openingsceremonie plaats. De grootste blikvangers zijn Shakira en Burna Boy, die samen het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore brengen. Shakira schrijft daarmee opnieuw WK-geschiedenis, nadat ze eerder al betrokken was bij meerdere officiële WK-liederen.Daarnaast staat ook Andrea Bocelli op het podium. De wereldberoemde Italiaanse tenor verzorgt een uitvoering van DNA, het officiële WK-anthem, samen met EJAE, David Guetta en Megan Thee Stallion. Lees hieronder meer over de verschillende openingsceremonies. 

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42m geleden

19:35

Wat weten we van de ploegen?

De afgelopen maanden heeft FCUpdate alle deelnemers uitgelicht. Hier lees je ons artikel over Mexico, en hier het artikel over Zuid-Afrika. 

44m geleden

19:33

Welkom in het liveblog

Goedenavond en welkom in het liveverslag van de openingswedstrijd van het WK 2026! Om 21.00 uur wordt afgetrapt in het iconische Estadio Azteca: gastland Mexico neemt het op tegen Zuid-Afrika. 

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Henk Hoving 94
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Henk Hoving 94
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
0 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kein geloel, fussball spielen!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Mexico - Zuid-Afrika

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
0
0
0
2
Zuid-Afrika
0
0
0
3
Zuid-Korea
0
0
0
4
Tsjechië
0
0
0

Complete Stand

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