LIVE WK 2026 | Toeleven naar de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika

Het grootste WK aller tijden gaat vanavond dan eindelijk beginnen! In het iconische Estadio Azteca heeft mede-organisator Mexico de eer om het toernooi te openen met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig: beide landen speelden op het WK van 2010 óók tegen elkaar in de openingswedstrijd. Destijds werd het 1-1, krijgen we deze keer wél een winnaar? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis niets en volg de openingswedstrijd van het WK 2026 tussen Mexico en Zuid-Afrika in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Mexico - Zuid-Afrika Sorteer op: Laatste Oudste Opstellingen bekend: geen ex-Eredivisionisten Nadat Shakira en Burna Boy het podium hebben bestegen, zijn nu ook de opstellingen bekend. Mateo Chávez van AZ, de enige Eredivisionist in de selectie van Mexico, start op de bank. Hetzelfde geldt voor ex-Ajacieden Jorge Sánchez en Edson Álvarez, en ook voor voormalig Feyenoord-ster Santiago Giménez. Mexico: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez, Quiñones Zuid-Afrika: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Shitole, Adams; Rayners, Foster Eerst de openingsceremonie Voordat de wedstrijd begint, vindt de openingsceremonie plaats. De grootste blikvangers zijn Shakira en Burna Boy, die samen het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore brengen. Shakira schrijft daarmee opnieuw WK-geschiedenis, nadat ze eerder al betrokken was bij meerdere officiële WK-liederen.Daarnaast staat ook Andrea Bocelli op het podium. De wereldberoemde Italiaanse tenor verzorgt een uitvoering van DNA, het officiële WK-anthem, samen met EJAE, David Guetta en Megan Thee Stallion. Lees hieronder meer over de verschillende openingsceremonies. Openingsceremonie WK: deze sterren treden op in Mexico-Stad, Toronto en Los Angeles Het WK 2026 begint met drie spectaculaire openingsceremonies in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Bekijk welke wereldsterren optreden bij de aftrap van het toernooi. Lees verder Wat weten we van de ploegen? De afgelopen maanden heeft FCUpdate alle deelnemers uitgelicht. Hier lees je ons artikel over Mexico, en hier het artikel over Zuid-Afrika. Welkom in het liveblog Goedenavond en welkom in het liveverslag van de openingswedstrijd van het WK 2026! Om 21.00 uur wordt afgetrapt in het iconische Estadio Azteca: gastland Mexico neemt het op tegen Zuid-Afrika.