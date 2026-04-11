Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: het iconische Estadio Azteca in Mexico-Stad, dat wegens sponsoring tegenwoordig de naam Estadio Banorte draagt. Tijdens het WK van 2026 zal de FIFA echter simpelweg spreken van Mexico City Stadium.

Het Estadio Azteca is al decennialang de vaste thuisbasis van Club América en de Mexicaanse nationale ploeg. Vooral Mexico speelt hier zijn interlands vrijwel standaard, waardoor het stadion bekendstaat als een van de meest sfeervolle voetbalbolwerken van het continent. Tijdens WK’s verandert het stadion in het hart van het Mexicaanse voetbal, waar het thuispubliek de ploeg vaak letterlijk vooruit schreeuwt.

Waar sommige stadions hun reputatie nog moeten opbouwen, ís het Estadio Azteca al decennialang een begrip. Het is een van de weinige plekken op aarde waar voetbalgeschiedenis niet alleen werd geschreven, maar zich ook opstapelde. In 1970 leidde Pelé hier Brazilië naar de wereldtitel, in wat vaak wordt gezien als een van de beste teams aller tijden. Zestien jaar later was het opnieuw raak: Diego Maradona drukte zijn stempel op het stadion met twee van zijn beroemdste doelpunten ooit gemaakt: de ‘Hand van God’ en het ‘Doelpunt van de Eeuw’ tegen Engeland.

In 2026 komt daar een unieke mijlpaal bij. De openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld in Mexico-Stad, waarmee het Azteca het eerste stadion ooit wordt dat drie WK-openingsduels organiseert. Daarmee bevestigt het zijn status als een van de belangrijkste voetbaltempels ter wereld.

Gebouwd voor grootsheid

Toen het stadion in 1966 werd geopend, was het meteen duidelijk dat Mexico groot wilde uitpakken. Met een capaciteit van meer dan 100.000 toeschouwers was het Azteca destijds een van de grootste stadions ter wereld. Het moest niet zomaar een sportlocatie zijn, maar een nationaal symbool en een podium voor evenementen van wereldformaat.

Bij het ontwerp lieten de architecten zich inspireren door Europese grootmachten als Wembley, Camp Nou en San Siro, maar het doel was om iets te creëren dat die stadions kon overtreffen. Dat zie je terug in de steile tribunes, die het geluid vasthouden en zorgen voor een intimiderende sfeer. Tegenstanders spreken al decennia over de druk die van de tribunes afkomt: een combinatie van volume, passie en hoogte die moeilijk te evenaren is.

Kans dat Oranje hier speelt?

Het Nederlands elftal speelde nog nooit in het stadion en zal dat in eerste instantie nu ook niet doen. In principe is dit het domein van gastland Mexico, dat hier twee groepswedstrijden zal afwerken en daarmee de steun van een fanatiek thuispubliek volledig kan benutten.

Toch is het stadion niet volledig buiten bereik voor Oranje. In de knock-outfase staan er ook wedstrijden gepland, waaronder een duel in de zestiende finale en een achtste finale. In de zestiende finale speelt de winnaar van Groep A tegen een van de beste nummers drie, mogelijk uit de poule van Oranje. Mocht Nederland dus als derde eindigen, dan behoort een ontmoeting met het Azteca tot de mogelijkheden.

Voetbal op hoogte

Het Azteca heeft nog een extra troef: de ligging. Het stadion bevindt zich op ruim 2200 meter boven zeeniveau, midden in Mexico-Stad. Dat betekent ijle lucht, minder zuurstof en dus een extra fysieke belasting voor spelers die niet gewend zijn aan zulke omstandigheden. Dit kan een groot voordeel zijn voor de thuisploeg, aangezien zij vaak hun wedstrijden afwerken in dit stadion.

Tijdens eerdere WK’s bleek al hoe groot dat effect kan zijn. Teams die normaal gesproken het tempo dicteren, zakken hier soms ver weg in de tweede helft. De bal beweegt anders door de lucht, spelers raken sneller vermoeid en wedstrijden krijgen vaak een grillig verloop. Het is een factor die niet zichtbaar is op televisie, maar op het veld een enorme rol speelt en tijdens het toernooi opnieuw een cruciale invloed kan hebben op het spelbeeld.

Maradona en Pelé, wedstrijden voor de eeuwigheid

Het Estadio Azteca is niet zomaar een stadion waar grote wedstrijden zijn gespeeld; het is een plek waar voetbalmythes zijn ontstaan. In de WK-finale van 1970 tussen Brazilië en Italië (4-1) werd het stadion het decor van de ultieme bevestiging van het Braziliaanse voetbal van dat moment. In een kolkende Azteca speelde Brazilië een finale die vaak wordt gezien als het perfecte eindstuk van een gouden generatie. Pelé opende de score met een kenmerkende kopbal en gaf later ook de assist voor de 4-1 van Carlos Alberto, een aanval die nog altijd wordt beschouwd als een van de mooiste ooit op een WK. Het was de bekroning van een team dat het toernooi domineerde en in Mexico-Stad definitief geschiedenis schreef.

Zestien jaar later veranderde dezelfde plek opnieuw in het toneel van wereldvoetbalgeschiedenis, toen Argentinië en Engeland elkaar troffen in de kwartfinalefinale van het WK in 1986. Binnen vier minuten zette Diego Maradona het Azteca volledig op zijn kop met twee doelpunten die elkaars uitersten waren. Eerst sloeg hij toe met de beruchte ‘Hand van God’, waarbij hij de bal met zijn vuist langs de Engelse doelman werkte. En nog geen vier minuten later volgde een solo vanaf eigen helft, waarin hij vijf Engelse spelers en de keeper uitspeelde voordat hij afrondde. Dat tweede doelpunt werd door de FIFA uitgeroepen tot het 'Doelpunt van de Eeuw'. Het zijn beelden die onlosmakelijk verbonden zijn met het Azteca en het stadion voorgoed hebben verheven tot voetbalicoon.

Meer dan alleen voetbal

Het Estadio Azteca is echter meer dan alleen een voetbaltempel. Het stadion speelde een prominente rol tijdens de Olympische Spelen van 1968 en groeide daarna uit tot een multifunctioneel complex. Ook American football vond er zijn weg, met meerdere NFL-wedstrijden in Mexico-Stad.

Daarnaast is het stadion al decennialang een vaste halte voor grote wereldtours. Artiesten als Michael Jackson, U2 en Shakira traden er op voor tienduizenden fans, wat de mondiale status van het stadion alleen maar onderstreept. Het Azteca is daarmee niet alleen een sportlocatie, maar een podium van wereldformaat.

Moderniseren zonder ziel te verliezen

In aanloop naar het WK van 2026 ondergaat het stadion een grondige renovatie. De capaciteit wordt teruggebracht naar ongeveer 87.500 zitplaatsen, maar daar staat tegenover dat comfort, faciliteiten en technologie naar een veel hoger niveau worden getild. Stoelen worden vernieuwd, hospitality-ruimtes uitgebreid en ook op het gebied van media en verlichting wordt flink geïnvesteerd.

Die modernisering ging niet zonder slag of stoot. Plannen voor grootschalige uitbreidingen rondom het stadion, zoals een winkelcentrum en hotel, stuitten op weerstand van omwonenden en werden uiteindelijk aangepast of geschrapt. Het laat zien hoe gevoelig het evenwicht is: vernieuwen is nodig, maar het karakter van het stadion mag niet verloren gaan. Het is een plek waar generaties voetbalfans herinneringen delen, waar legendes zijn geboren en waar elke nieuwe wedstrijd automatisch in een groter verhaal terechtkomt. In 2026 komt de wereld opnieuw samen in Mexico-Stad en opnieuw zal het Azteca het decor zijn van momenten die de sport opnieuw zullen definiëren.

Estadio Banorte in vogelvlucht

Geopend: 1966

Locatie: Mexico-Stad (Coyoacán), Mexico

Capaciteit: ±87.500

Bespelers: Mexico, Club América

Bijnaam: Coloso de Santa Úrsula

WK-wedstrijden: 5

Alle WK-wedstrijden in Mexico City Stadium (Nederlandse tijd)

Donderdag 11 juni

Groep A — 21:00 uur: Mexico - Zuid-Afrika

Donderdag 18 juni

Groep K — 04:00 uur: Oezbekistan - Colombia

Donderdag 25 juni

Groep A — 03:00 uur: Tsjechië - Mexico

Woensdag 1 juli

Zestiende finale — 03:00 uur: Winnaar Groep A – nummer drie Groep C/E/F/H/I

Maandag 6 juli

Achtste finale — 02:00: winnaar (winnaar Groep A – nummer drie Groep C/E/F/H/I) – winnaar (winnaar Groep L – nummer drie Groep E/H/I/J/K)

🏟️ Lees meer over de stadions van het WK 2026