Japan slaat week voor duel tegen Oranje alarm in Mexico

Japan kent geen prettige start in Mexico in aanloop naar het WK. De tegenstander van Oranje is namelijk woedend, nadat er bij aankomst grote onvrede is ontstaan over de trainingsfaciliteiten in het land.

Volgens het Mexicaanse medium 24 Morelos voldeed de staat van de trainingsvelden van het trainingscomplex van Tigres niet aan de eisen van de Japanse voetbalbond. De omstandigheden waren volgens de WK-deelnemer onvoldoende om de voorbereiding op het eindtoernooi voort te zetten. Dat blijkt ook uit beelden die ter plaatse zijn gemaakt. Het trainingsveld ligt er zichtbaar slecht bij.

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De situatie liep volgens Mexicaanse media dusdanig hoog op dat Japan zelfs overwoog om Monterrey te verlaten. Uiteindelijk werd voordat het écht escaleerde een oplossing gevonden. CF Monterrey heeft zijn trainingscomplex voorlopig beschikbaar gesteld aan de selectie van bondscoach Hajime Moriyasu.

Het is alleen nog onduidelijk wat de langetermijnoplossing voor Japan wordt. Donderdag kan de ploeg terecht bij CF Monterrey, maar waar de Japanners vrijdag zullen trainen is vooralsnog niet bekend.

Het is in ieder geval geen ideale aanloop naar het WK voor de ploeg van onder anderen Ayase Ueda en Takehiro Tomiyasu. Japan opent het toernooi op zondag 14 juni met een wedstrijd tegen het Nederlands elftal.