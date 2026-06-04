'Natte tosti' krijgt ervan langs in De Oranjezomer, Hélène Hendriks gelooft haar oren niet

ontving woensdagavond de nodige kritiek aan de tafel van De Oranjezomer. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd door tafelgast Job Knoester weggezet als een ‘natte tosti’, maar andere tafelgenoten namen het op voor Van Dijk.

De discussie over Van Dijk ontstond nadat de mogelijke transfer van Denzel Dumfries naar Real Madrid werd besproken. “Geweldig”, zei Theo Janssen daarover. “Die jongen heeft een geweldige energie en uitstraling. Ik denk dat iedere sportliefhebber vrolijk wordt van Denzel. Hij heeft niet alleen voetballend een inbreng, maar ook met het plezier en de energie die hij overbrengt naar het team. Ik denk dat hij een goede toevoeging zou zijn voor Real Madrid.”

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Advocaat Knoester stelde daarna dat Dumfries ‘een veel beter boegbeeld’ is voor het Nederlands elftal dan Van Dijk. “Dat vind ik zo'n natte tosti, als je die steeds voor de camera ziet.” Janssen reageerde: “Ik snap wel wat je bedoelt. Van Dijk is heel serieus, een echte kerel. Wel een persoonlijkheid. Als hij binnenkomt, is het wel iemand die indruk maakt.”

Presentatrice Hélène Hendriks reageerde echter verrast. “Hoe kom je daar nou weer bij? Dat is geen natte tosti. Het is onze aanvoerder, Job!” Rutger Castricum noemde Van Dijk ‘onze beste voorstopper aller tijden’, al zei Janssen dat hij Jaap Stam nog iets hoger inschat.

Knoester hield voet bij stuk. “Iedereen zegt dat het een sterke persoonlijkheid is, maar dat vind ik helemaal niet. Iemand als Dumfries spat van het scherm af.” Janssen vindt de uitstraling van Dumfries ook ‘voor de liefhebber veel leuker om te zien’. “Maar Van Dijk is wel een persoonlijkheid. Je bent niet zomaar een paar jaar aanvoerder van Liverpool.”

Volgens Knoester heeft Van Dijk zijn beste tijd wel gehad. “En als iemand daar staat, moeten er teksten uit komen. Als je van vlakke teksten houdt, moet je vooral naar Van Dijk blijven kijken.”