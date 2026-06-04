Zweden geniet van vernedering voor Oranje: 'Oeps'

De nederlaag van het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije is ook nieuws in Zweden, een van de tegenstanders van Oranje op het WK. Daar zien ze dat Nederland, net als Zweden, geen ideale aanloop kent richting het toernooi.

De laatste test voor het WK liep woensdagavond voor Oranje uitgelopen op een teleurstelling. Het Nederlands elftal ging in De Kuip met 0-1 onderuit tegen Algerije. Voor rust liet de ploeg van Ronald Koeman nog aardig spel zien en werden verschillende kansen gecreëerd, maar na de onderbreking verdween dat beeld. Uiteindelijk sloeg Anis Hadj-Moussa in de slotfase toe namens de bezoekers.

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Zweden verloor deze week ook. En hoe. e ploeg van Graham Potter werd weggespeeld door Noorwegen, dat zich met een 3-1 overwinning nog inhield. 'Nederland zal maandag genoten hebben van wat het van Zweden zag, maar toen het team zelf tegen Algerije moest oefenen, verliep de voorbereiding zeker niet optimaal', schrijft de Zweedse krant Expressen donderdagochtend.

Het medium vervolgt: 'De favorieten in de groep van Zweden hadden moeite om de verdediging van de bezoekers in Rotterdam te doorbreken. In de 85e minuut was het nog steeds 0-0, totdat Anis Hadj Moussa naar binnen kwam en de bal in de verre kruising schoot. De Feyenoorder liet zien dat hij weet waar het doel staat in zijn thuisstadion De Kuip'.

'Oeps, Nederland', schrijft Aftonbladet. 'Nederland creëerde woensdagavond zeker de meeste kansen, maar de zoon van Zinedine Zidane redde zijn team. Zes schoten gingen op het doel van Algerije en doelman Luca Zidane stopte ze allemaal.'

Andere internationale media concludeerden na de nederlaag van Oranje dat bondscoach Ronald Koeman kampt met een groot spitsenprobleem: 'Zelfs met Malen in topvorm hebben de Nederlanders het moeilijk voorin. De late invalbeurt van Wout Weghorst, een trage spits die alleen maar trager wordt, onderstreepte wat Nederland mist', zo klinkt het in Engeland.