Fresia duimt voor dít land als grote WK-verrassing: 'Stiekem best een goede ploeg'

Fresia Cousiño Arias hoopt 'stiekem' dat Noorwegen uitgroeit tot de grote verrassing van het aankomende WK en ziet Frankrijk als topfavoriet voor de wereldtitel. Dat en meer vertelt de presentatrice van ESPN in gesprek met deze site.

We spreken Cousiño Arias woensdagavond in Rotterdam, enkele uren voor de aftrap van Nederland - Algerije, bij de lancering van de talkshow The Skybox die tijdens het WK verschijnt op het YouTube-kanaal van FC Afkicken. Gaan we haar de komende tijd nog ergens zien, nu het voor haar drukke Eredivisieseizoen erop zit? "Nou, ik denk dat je me tijdens het WK kunt zien met m'n slippertjes aan, met een Oranjevlaggetje en lekker met een bitterbal in mijn hand", vertelt de presentatrice.

'Dan maak ik mijn vriendin niet echt blij'

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Door het WK zit een lange vakantie in het buitenland er deze zomer echter niet in voor Cousiño Arias en haar vriendin: "Ik ga een weekje weg, maar ik vind het zelf ook altijd wel lekker om tijdens het toernooi lekker thuis te zijn, een beetje voetbal te kijken met vrienden. En ik moet wel af en toe een dienstje doen bij ESPN. Ik ga zelf altijd liever in de winterstop weg. Als er zo'n toernooi is en we gaan weg, dan maak ik mijn vriendin denk ik ook niet echt blij als we 's nachts steeds wedstrijden aan het kijken zijn. Dan is het voor haar ook niet echt vakantie, daar moet ik ook een beetje rekening mee houden."

Vanwege het tijdsverschil met gastlanden Canada, de Verenigde Staten en Mexico begint een groot aantal WK-wedstrijden op een tijdstip waarop heel Nederland normaal gesproken op één oor ligt. Voor welke landen, behalve Nederland, zet Fresia komende zomer haar wekker? "Ik kijk stiekem best wel veel wedstrijden, hoor. Er zullen best een hoop zijn waar ik niet tot 4.00 uur 's nachts voor ga wakker blijven. Maar ja, er zijn natuurlijk best veel Eredivisiespelers die daar actief zijn. Ik hou daar toch wel heel erg van, of het nou Anis Hadj Moussa is of Esmir Bajraktarevic."

'Die zouden we in Nederland wel kunnen gebruiken'

Uiteraard juicht Cousiño Arias deze zomer voor Oranje, maar welk land ziet zij als favoriet voor de wereldtitel? "Nou ja, ik denk dat iedereen wel Frankrijk de grootste kans geeft." Bondscoach Didier Deschamps van Les Bleus, die aan zijn laatste eindtoernooi begint, heeft in elke linie een indrukwekkend aantal topspelers tot zijn beschikking. "Als daar de selectie uitkomt denk je altijd: wow, hoe kan die niet mee zijn, hoezo heeft hij de selectie niet gehaald? Dat blijft me dan altijd verbazen, het zijn over het algemeen dan ook genoeg spelers waarvan je denkt: die zouden we in Nederland wel kunnen gebruiken. Dus ik verwacht Frankrijk, maar het allerleukste aan een WK, en zeker met zóveel landen: er gaan sowieso verrassingen tussen zitten", zegt Cousiño Arias.

"Kaapverdië en Curaçao, die wedstrijden ga ik ook wel kijken. Maar ik heb niet de illusie dat zij het WK gaan winnen", vervolgt de presentatrice. "Maar ik hoop gewoon dat een land als Noorwegen het goed gaat doen." De Noren zijn deze zomer voor het eerst sinds Euro 2000 weer eens present op een eindronde, onder meer door in de kwalificatiepoule zowel uit als thuis van viervoudig wereldkampioen Italië te winnen. Met Erling Haaland (Manchester City) en Martin Ødegaard (Arsenal) beschikt het land over twee wereldtoppers, maar Cousiño Arias is van wel meer spelers gecharmeerd: "Die hebben stiekem best wel een goede ploeg. Leuke wedstrijden gespeeld, afgelopen jaar. Ik denk dat het niemand zal verrassen dat ze het best goed zouden kunnen doen. Dat zou ik dan ook gewoon leuk vinden. Als zo'n land dan ineens best wel een goede lichting heeft, dat je er naar gaat kijken en denkt: zo, die hebben een best wel een leuke ploeg bij elkaar, het zou wel wat kunnen worden. Om dan echt een beetje de verrassing te worden, zou dat stiekem wel leuk zijn voor écht een leuk WK."