Virgil van Dijk maakt ‘mode-icoon’ Valentijn Driessen belachelijk

Valentijn Driessen en Noa Vahle hebben in een video van Vandaag Inside de outfits van de Oranje-internationals beoordeeld. Als de twee door alle foto’s heen zijn, onderbreekt de boel om de stijl van Driessen belachelijk te maken.

De kleding waarin Oranje-internationals zich in Zeist melden, is altijd een onderwerp van gesprek. In een video van Vandaag Inside besluit Vahle Driessen de outfits van de spelers te laten beoordelen. “Met ons mode-icoon Valentijn Driessen: rate de outfits van de internationals”, begint de presentatrice de video. De journalist steekt direct van wal en kraakt het jasje van Vahle af. Hij vindt het ‘te groot’ en de krijtstrepen ‘erg mannelijk’.

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Vahle geeft dan aan dat ze met Van Dijk sprak over de outfit van Driessen. De verdediger gaf aan de presentatrice aan dat hij de verslaggever had aangesproken over zijn kleding. “Ik vroeg aan Virgil of hij een update kon geven of ik er goed uitzag”, bevestigt Driessen dat gesprek. “Hij zei: ‘Valt me niet tegen van je’. Tenminste, dat is wat ik heb gehoord. Dat is wat ik wilde horen.”

Als Vahle en Driessen bij het beoordelen van de outfits bij de foto van Van Dijk aankomen, moet de journalist van Vahle toegeven dat de outfit ‘klopt’. “Als jij wil dat het klopt, klopt het. Maar het jasje ben ik niet zo weg van.” Ook de schoenen van de aanvoerder van Oranje vindt Driessen ‘niets bijzonders’. “VanHaren”, voegt hij eraan toe.

Aan het einde van de beoordelingen onderbreekt Van Dijk de video door van een afstandje naar Driessen te roepen. “Wat een moeilijke laarzen had je aan, man. Dat is gewoon vanHaren”, bijt de verslaggever de verdediger toe. “Doe even je eigen outfit dan”, roept Van Dijk terug. “Ongelofelijk, gaan ze zich er nog mee bemoeien ook”, gaat Driessen verder. Vahle merkt op dat de Van Dijk geen duimpje overheeft voor de outfit van de journalist. “Van een afstand durft hij mijn kleding af te kraken, wat jij ook al gedaan hebt en iedereen eigenlijk aan het doen is”, reageert Driessen weer. “Dadelijk in de auto zit ik te janken”, grapt hij.

VIDEO - Virgil van Dijk onderbreekt Valentijn Driessen tijdens het raten van outfits van Oranje-spelers!