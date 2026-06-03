Live voetbal

Ronald Koeman kreeg voortdurend appjes van geblesseerde speler

3 juni 2026, 08:54
Ronald Koeman van Oranje
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ronald Koeman kreeg de afgelopen maanden voortdurend berichten van Justin Kluivert, zo vertelt de bondscoach aan de NOS. De aanvallende middenvelder verzekerde Koeman er tijdens zijn herstel van dat hij het WK zou gaan halen. De bondscoach wilde dit echter eerst met eigen ogen zien.

Kluivert liep begin dit kalenderjaar een zware knieblessure op, waardoor hij een operatie moest ondergaan. Pas twee wedstrijden voor het einde van de competitie maakte hij weer minuten voor Bournemouth. Verspreid over twee invalbeurten staat de teller nu op 31 speelminuten. Desondanks kreeg de middenvelder annex buitenspeler wel een oproep voor het WK van Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl hij herstelde van zijn knieblessure, stuurde Kluivert voortdurend berichten aan Koeman. De elfvoudig international wilde daarin aan de bondscoach duidelijk maken dat hij zeker wist het WK te gaan halen. Achteraf moet Koeman hierom lachen. “Dat vind ik heel leuk, maar ik wilde het wel eerst zelf zien”, legt hij uit.

Kluivert moest zich daarom iets eerder in Zeist melden, waar hij de kans kreeg om aan Koeman te laten zien dat hij fit is. Daar heeft hij de bondscoach overtuigd. “Ik heb gezien dat hij weer echt fit is”, aldus de keuzeheer. “Hij heeft wel weinig minuten gemaakt, maar in de data ziet het er erg goed uit.”

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

  • wo 27 mei, 14:11
  • 27 mei 14:11
  • 16
Denzel Dumfries naar Real Madrid

Enorm nieuws: Denzel Dumfries en Real Madrid akkoord over transfer

  • Gisteren, 22:54
  • Gisteren, 22:54
  • 5
Algerije-fans aangepakt door beveiliging

Opvallende beelden van Algerije-fans gaan rond

  • Gisteren, 22:29
  • Gisteren, 22:29
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws