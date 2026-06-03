Ronald Koeman kreeg de afgelopen maanden voortdurend berichten van , zo vertelt de bondscoach aan de NOS. De aanvallende middenvelder verzekerde Koeman er tijdens zijn herstel van dat hij het WK zou gaan halen. De bondscoach wilde dit echter eerst met eigen ogen zien.

Kluivert liep begin dit kalenderjaar een zware knieblessure op, waardoor hij een operatie moest ondergaan. Pas twee wedstrijden voor het einde van de competitie maakte hij weer minuten voor Bournemouth. Verspreid over twee invalbeurten staat de teller nu op 31 speelminuten. Desondanks kreeg de middenvelder annex buitenspeler wel een oproep voor het WK van Koeman.

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Terwijl hij herstelde van zijn knieblessure, stuurde Kluivert voortdurend berichten aan Koeman. De elfvoudig international wilde daarin aan de bondscoach duidelijk maken dat hij zeker wist het WK te gaan halen. Achteraf moet Koeman hierom lachen. “Dat vind ik heel leuk, maar ik wilde het wel eerst zelf zien”, legt hij uit.

Kluivert moest zich daarom iets eerder in Zeist melden, waar hij de kans kreeg om aan Koeman te laten zien dat hij fit is. Daar heeft hij de bondscoach overtuigd. “Ik heb gezien dat hij weer echt fit is”, aldus de keuzeheer. “Hij heeft wel weinig minuten gemaakt, maar in de data ziet het er erg goed uit.”