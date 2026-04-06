Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: Estadio Akron in het Mexicaanse Guadalajara, dat qua ontwerp is geïnspireerd door een vulkaan.

In de regels van de FIFA is besloten dat stadions tijdens het WK niet hun commerciële naam mogen gebruiken. Daardoor zal Estadio Akron, genoemd naar autosmeermiddelen- en brandstofbedrijf Grupo Akron, gedurende het toernooi van aanstaande zomer bekendstaan als Estadio Guadalajara.

Normaal gesproken is Estadio Akron de thuishaven van Club Deportivo Guadalajara, in de volksmond bekend als Chivas. De twaalfvoudig kampioen van Mexico speelde tussen 1960 en 2010 in Estadio Jalisco. Dit stadion moest de club gedurende die hele periode delen met rivaal Atlas, dat nog steeds in Estadio Jalisco speelt. Verder maakten gedurende verschillende periodes tussen 1960 en 2010 ook Club Universidad de Guadalajara, Club Oro, Club Deportivo Nacional en Club Jalisco gebruik van de accommodatie.

Estadio Akron laat droom Chivas uitkomen

Door de verouderde structuur van Estadio Jalisco en de droom van Chivas om over een eigen stadion te beschikken, besloot toenmalig eigenaar Jorge Vergara te investeren in de bouw van een nieuwe thuishaven. Er werd gekozen voor een locatie in Zapopan, een van de buitensteden van Guadalajara. Estadio Akron bevindt zich op ruim vijftien kilometer van het centrum van de Mexicaanse metropool.

In 2004 werd de bouw van het stadion aangekondigd. Door verschillende problemen, waaronder met de financiën, ging de bouw pas in mei 2007 van start. In juli 2010, drie jaar en 200 miljoen Amerikaanse dollar later, werd het stadion opgeleverd met een kunstgrasmat, maar na veel kritiek werd deze in de zomer van 2012 vervangen door natuurgras. Het stadion stond in eerste instantie bekend als Estadio Omnilife. Die naam zou het tot en met 2016 dragen, waarna het voor een seizoen werd omgedoopt tot Estadio Chivas. In 2017 werd Grupo Akron de naamgever van het stadion.

Chicharito eerste doelpuntenmaker

Estadio Akron werd op 30 juli 2010 officieel geopend met een oefenwedstrijd tussen Chivas en Manchester United. Javier Hernández, beter bekend als Chicharito, had eerder die zomer de overstap gemaakt van de Mexicaanse club naar The Red Devils en bij die transfer werd afgesproken dat de clubs een oefenduel zouden spelen. Daarbij speelde Chicharito in de eerste helft voor Chivas en na rust voor Manchester United. Al na acht minuten wist de spits voor zijn oude club het net te vinden, waarmee hij de geschiedenisboeken inging als de eerste doelpuntenmaker in Estadio Akron. De Mexicanen wisten het oefenduel uiteindelijk met 3-2 te winnen.

De eerste officiële wedstrijd van Chivas in het nieuwe stadion vond enkele dagen later plaats en was direct heel belangrijk. Op 11 augustus 2010 speelde de Mexicaanse topclub in eigen huis de heenwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League waaraan Mexicaanse ploegen tussen 1998 en 2016 deelnamen. Het Braziliaanse Internacional wist met 1-2 te winnen in Guadalajara en won ook de return in Porto Alegre met 3-2, waardoor de beker naar Brazilië ging.

Naast de wedstrijden van Chivas en enkele oefeninterlands van de Mexicaanse nationale ploeg zijn er ook verschillende toernooien georganiseerd in Estadio Akron. Zo vond in de zomer van 2011 het WK Onder 17 plaats in Mexico. Hierbij werden acht duels in Guadalajara gespeeld, waaronder de halve finale tussen Uruguay en Brazilië.

Enkele maanden later vonden de Pan-Amerikaanse Spelen van 2011 plaats in Guadalajara, waarbij Estadio Akron werd gebruikt voor de openings- en sluitingsceremonie en het voetbaltoernooi voor mannen en vrouwen. In maart van dit jaar werden de wedstrijden van pad 1 van de intercontinentale play-offs voor een WK-ticket gespeeld in Estadio Akron, waarbij DR Congo in het mini-toernooi te sterk bleek voor Jamaica en Nieuw-Caledonië.

Boksen en concerten

Eenmaal was er een andere sport dan voetbal te zien in het stadion in Zapopan. In mei 2023 vond er namelijk een bokswedstrijd tussen de Mexicaan Canelo Álvarez en de Brit John Ryder plaats in Estadio Akron. Voor Álvarez was het zijn eerste gevecht in zijn thuisland in tien jaar tijd en op eigen bodem was hij zeer dominant. Na vijf rondes kreeg hij Ryder tegen de grond en stapte hij als winnaar uit de ring.

Gedurende de jaren zijn de nodige grote namen in de muziekwereld langsgekomen in Estadio Akron. Zo traden in de eerste jaren na de opening onder meer Aerosmith, Elton John en Paul McCartney op in het stadion van Chivas, terwijl artiesten als Coldplay, The Weeknd en Shakira recenter in de arena nabij Guadalajara stonden.

Futuristisch ogende vulkaan

Estadio Akron is aan de buitenkant een van de opmerkelijkste stadions op het WK. Het stadion is gebouwd op een met gras bezaaide heuvel, terwijl het veld ongeveer op hoogte van de voet van deze heuvel in een kuil in het midden ligt. De tribunes zijn dus tegen de wanden van de kuil aan gebouwd, waar vervolgens een dak bovenop is geplaatst. Van buiten ziet het er daardoor uit alsof Estadio Akron een heel laag stadion op een berg is. Het bouwwerk is geïnspireerd door een vulkaan met daarboven een zwevende wolk, wat symbool zou staan voor de energie, passie en constante eruptie rondom voetbal. Drie elementen die tijdens het WK tot een hoogtepunt moeten komen.

Estadio Guadalajara in vogelvlucht

Geopend: 2010

Officiële naam: Estadio Akron

Locatie: Zapapan, Jalisco, Mexico

Capaciteit: 48.000

Bespelers: Club Deportivo Guadalajara (voetbal)

Dak: alleen boven tribunes

WK-wedstrijden: 4

Alle WK-wedstrijden in Estadio Guadalajara

Vrijdag 12 juni

Groep A — 04.00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië

Vrijdag 19 juni

Groep A — 03.00 uur: Mexico - Zuid Korea

Woensdag 24 juni

Groep K — 04.00 uur: Colombia - DR Congo

Zaterdag 27 juni

Groep H — 02.00 uur: Uruguay - Spanje

