Koeman krijgt hoopvol nieuws over De Ligt

27 april 2026, 12:04
Matthijs de Ligt
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Michael Carrick hoopt dit seizoen nog een beroep te kunnen doen op Matthijs de Ligt, zo laat hij weten op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tussen Manchester United en Brentford. De verdediger ontbreekt sinds december met een rugblessure. Mocht hij dit seizoen nog terugkeren, zou Ronald Koeman hem kunnen meenemen naar het WK.

De Ligt was begin dit seizoen een vaste waarde bij Manchester United. De mandekker stond de eerste dertien competitiewedstrijden allemaal in de basis en miste geen minuut. Sinds begin december moet hij echter toekijken met een rugblessure, waar hij nog altijd niet van is hersteld. Inmiddels staat de Oranje-international weer op het trainingsveld. “Hij werkt eraan om weer fit te worden. Hij doet weer wat op het veld en dat is vooruitgang, maar verder kan ik er niet veel over zeggen”, aldus Carrick.

De trainer van The Red Devils voegde daar nog wel aan toe te hopen De Ligt zo snel mogelijk weer in de wedstrijdselectie te hebben, waarna hem werd gevraagd of de verdediger in een van de laatste vijf competitiewedstrijden nog in actie kan komen. “Of dat uitgesloten is? Dat zou ik zeker niet zeggen. Absoluut niet”, aldus een hoopvolle Carrick. “Ik hoop juist dat er een kans is dat hij nog kan spelen, zonder daar druk op te leggen of deadlines aan te verbinden.” De oefenmeester benadrukt dat De Ligt alleen zal spelen als hij daar echt klaar voor is.

Mocht De Ligt dit seizoen nog zijn rentree maken voor Manchester United, geeft dat bondscoach Ronald Koeman een extra optie om mee te nemen naar het WK van komende zomer. De mandekker zat sinds de zomer van 2025 slechts twee keer bij de selectie van Oranje, waarbij hij alleen tegen Litouwen (4-0) in november negentig minuten op het veld stond. Als Koeman ervoor kiest De Ligt mee te nemen naar de Verenigde Staten, lijkt dat dus niet per se als basisspeler te zijn.

➡️ Meer Oranje nieuws

Lees ook:
Gullit heeft nieuws: meerdere Oranje-spelers zwaaien af na WK 2026

Gullit heeft nieuws: meerdere Oranje-spelers zwaaien af na WK 2026

  • wo 22 april, 07:58
  • 22 apr. 07:58
  • 6
Justin Bijlow Genoa Como

Justin Bijlow raakt geblesseerd en incasseert dreun richting WK

  • Gisteren, 17:20
  • Gisteren, 17:20
  • 5
Xavi Simons raakt geblesseerd

Verschrikkelijke beelden: ontroostbare Xavi Simons verlaat veld met brancard

  • za 25 april, 17:29
  • 25 apr. 17:29
  • 2
Matthijs de Ligt

Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
34
38
73
2
Man City
33
37
70
3
Man Utd
33
13
58
4
Liverpool
34
13
58
5
Aston Villa
34
5
58

