Zweden gokt op voorhoede waar Oranje jaloers op is: nieuw sprookje in de maak?

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Zweden, dat zich op wonderbaarlijke wijze wist te plaatsen voor het WK.

Het verhaal van de Zweden richting 2026 is er een voor de geschiedenisboeken. De kwalificatiereeks liep aanvankelijk namelijk uit op een groot drama. In een poule met Zwitserland, Kosovo en Slovenië eindigde het land kansloos onderaan met slechts twee schamele punten. Tijdens die reeks werd al afscheid genomen van de toenmalige bondscoach Jon Dahl Tomasson.

Graham Potter werd aangesteld als zijn opvolger. De oud-trainer van Chelsea kreeg het door de slechte resultaten niet meer voor elkaar om Zweden via de reguliere weg naar het WK te loodsen, maar omdat het land eerder als groepswinnaar was geëindigd in de Nations League, volgde er een herkansing. Zweden mocht om die reden deelnemen aan de play-offs voor een laatste WK-ticket.

Daarin slaagde de ploeg van Potter glansrijk. Eerst werd er met 1-3 gewonnen van Oekraïne, waarna Polen in de finale met 3-2 werd verslagen. Een knappe prestatie, zeker nadat Zweden in heel 2025 geen enkele wedstrijd wist te winnen in de WK-kwalificatie. Nu maakt het land zich op voor het eindtoernooi, waar het hoopt het magische sprookje voort te zetten. Zweden is ingedeeld in Groep F en neemt het op tegen Nederland, Tunesië en Japan.

Al met al is Zweden een ploeg om rekening mee te houden. De ploeg van Potter zal niet het spel gaan maken op het WK, maar zal met name loeren op de snelle counters. Met de aanwezige individuele kwaliteit is dat een levensgevaarlijk wapen. De ploeg kan zich in ieder geval vasthouden aan een eerder WK in de Verenigde Staten. In 1994 werd het land destijds knap derde. Sindsdien kwam Zweden nooit meer zo ver op een wereldkampioenschap.