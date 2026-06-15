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Johan Derksen roept ineens heel hard om Wout Weghorst in Oranje

15 juni 2026, 14:12
Wout Weghorst op de reservebank van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ronald Koeman heeft een grote fout gemaakt door Wout Weghorst niet in te laten vallen bij Oranje tegen Japan (2-2), zo stelt Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Dat is opmerkelijk, omdat de oud-voetballer onlangs nog aangaf zich te schamen dat de spits van Ajax is opgeroepen voor het WK.

Het Nederlands elftal gaf zondagavond in de slotfase een zege uit handen in de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Japan. “Koeman heeft in mijn ogen gefaald”, begint Derksen. “Je speelt een hele moeilijke wedstrijd tegen Japan en ze kwamen er over de grond niet doorheen. Dan krijg je een slaapverwekkende wedstrijd.” De Snor haalt aan dat Koeman er juist voor heeft gekozen om Weghorst op te roepen als spits die door de lucht wat kan forceren. “Maar die zet je dan niet in op het moment dat het moet.” Het pleidooi van Derksen voor Weghorst is opmerkelijk omdat hij zich eind mei nog schaamde voor de oproep van de spits.

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In plaats van Weghorst koos Koeman ervoor om zijn ‘lievelingetje’ Memphis Depay twintig minuten voor tijd in te brengen, maar hij kwam vrijwel niet in het stuk voor. “Die heeft een paar maanden niet gespeeld en heeft helemaal geen snelheid meer in de benen. Dan word je in de laatste minuten geklopt door Japan door een kopbal, terwijl ze in de hele wedstrijd niet een kopduel hebben gewonnen”, gaat Derksen verder, die vervolgens zijn pleidooi voor Weghorst uitlegt. “Je neemt Weghorst voor een ding mee: als je er niet doorheen komt, gooi je de bal hoog voor de pot en dan moet hij ze inkoppen. Daar was dit de ideale wedstrijd voor en die wissel van Memphis sloeg helemaal nergens op. Malen heeft loopvermogen en Memphis loopt geen meter, dus de hele snelheid was uit de voorhoede”, foetert hij.

Derksen noemt het een ‘verkeerde inschatting’ van Koeman om achteruit te lopen in de slotfase. “Koeman heeft dit gelijkspel geregeld”, aldus de oud-verdediger. “Tegenwoordig met goed georganiseerde verdedigingen kan een kopspecialist bepalend zijn voor je wedstrijd. Weghorst is geen ideale voetballer en hoort eigenlijk niet in het Nederlands elftal, maar hij heeft specifieke kwaliteiten die je in moet zetten als het niet lukt. Dit was een moment dat Oranje schreeuwde om Weghorst en ze kregen Memphis… Dat is een grote blunder van Koeman.”

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Nederland - Japan

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
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