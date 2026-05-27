Johan Derksen snoeihard: ‘Je schaamt je kapot voor hem in Oranje'

Johan Derksen begrijpt niets van de Oranje-oproep van voor het WK, zo laat hij weten in de uitzending van Vandaag Inside. De Snor schaamt zich zelfs voor de aanwezigheid van de boomlange Ajax-spits.

Ronald Koeman maakte woensdagmiddag eindelijk zijn WK-selectie bekend. Zoals verwacht is Weghorst van de partij. De aanvaller van Ajax kende een belabberd seizoen en verkeert in dramatische vorm, maar mag toch ‘gewoon’ mee. Volgens Koeman heeft dat puur en alleen te maken met zijn rol als pinchhitter.

“Dat werkpaard neemt hij ook weer mee… omdat er in de laatste tien minuten misschien iets geforceerd moet worden”, verzucht Derksen, die vervolgens uithaalt: “Je schaamt je kapot dat zo’n gozer een Oranje-shirt aanheeft, maar hij gaat wel mee.”

René van der Gijp haakt cynisch in: “Dat vindt Wout zelf overigens niet”, lacht hij. Derksen: “Ik vind het altijd zo mooi als hij gewisseld wordt: dat verontwaardigde hoofd”, grijnst het orakel uit Grolloo.