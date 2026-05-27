Johan Derksen snoeihard: ‘Je schaamt je kapot voor hem in Oranje'

27 mei 2026, 22:14
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen begrijpt niets van de Oranje-oproep van Wout Weghorst voor het WK, zo laat hij weten in de uitzending van Vandaag Inside. De Snor schaamt zich zelfs voor de aanwezigheid van de boomlange Ajax-spits.

Ronald Koeman maakte woensdagmiddag eindelijk zijn WK-selectie bekend. Zoals verwacht is Weghorst van de partij. De aanvaller van Ajax kende een belabberd seizoen en verkeert in dramatische vorm, maar mag toch ‘gewoon’ mee. Volgens Koeman heeft dat puur en alleen te maken met zijn rol als pinchhitter.

“Dat werkpaard neemt hij ook weer mee… omdat er in de laatste tien minuten misschien iets geforceerd moet worden”, verzucht Derksen, die vervolgens uithaalt: “Je schaamt je kapot dat zo’n gozer een Oranje-shirt aanheeft, maar hij gaat wel mee.”

René van der Gijp haakt cynisch in: “Dat vindt Wout zelf overigens niet”, lacht hij. Derksen: “Ik vind het altijd zo mooi als hij gewisseld wordt: dat verontwaardigde hoofd”, grijnst het orakel uit Grolloo.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

