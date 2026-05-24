gaat ervan uit dat de gewonnen finale van de play-offs tegen FC Utrecht zijn laatste duel voor Ajax is geweest, zo zegt de spits tegen ESPN. Weghorst gaat er voorts 'blind' vanuit dat hij woensdag een plek krijgt in de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal.

In de eindstrijd in Volendam begon Weghorst, donderdag in de halve finales tegen FC Groningen nog basisspeler, op de bank. Pas een klein kwartier voor tijd kwam hij erin tegen FC Utrecht, als vervanger van Kasper Dolberg. Op dat moment stond het nog 0-0, wat even later ook de eindstand van de reguliere speeltijd zou blijken. In de noodzakelijke verlenging kwam Ajax op voorsprong door Davy Klaassen, maar maakte FC Utrecht via Gjivai Zechiël gelijk: 1-1. In de daaropvolgende penaltyserie benutte Weghorst zijn strafschop overtuigend, omdat Maarten Paes de inzetten van Sébastien Haller en Souffian El Karouani keerde trokken de Amsterdammers uiteindelijk aan het langste eind.

'Ik hoop dat dit seizoen voor iedereen bij Ajax een les is geweest'

Weghorst meldt zich na de wedstrijd voor de camera's van ESPN. De 33-jarige spits beaamt de woorden die algemeen directeur Menno Geelen voor de finale al sprak: het is voor Ajax niet minder dan een 'kloteseizoen' geweest. "Dat is uiteindelijk de realiteit. Ik hoop dat het ook voor iedereen binnen de club een les is. Dat je op deze manier niet tot succes komt, dat mag duidelijk zijn." Weghorst hoopt dan ook dat de clubleiding lering trekt uit het rommelige seizoen, waarin drie trainers voor de groep stonden en uiteindelijk pas via de play-offs een ticket voor Europees voetbal werd bemachtigd. "Ik denk dat kortetermijnhandelen en korte doelstellingen stellen soms ook wel gevaarlijk is om de continuïteit van de club te kunnen behouden."

Weghorst rekent op Ajax-vertrek: 'Speelt niets concreets richting Amsterdam'

Interviewer Vincent Schildkamp stelt vervolgens dat het 'er nu op zit in Amsterdam' voor Weghorst. De spits beaamt: "Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk zijn het twee hele mooie jaren geweest. Vanuit de leiding is het een beetje open gelaten, het is nu natuurlijk heel onrustig binnen de club over de verdere toekomst. Dus dan denk je daar ook over na, je eigen toekomst. Dat gaan we zien. Uiteindelijk gaat nu de focus op het WK. Maar vandaag, met het 'Rood en wit wordt kampioen' en de liedjes die je dan hoort, van Ajax, is het mooi. Het is een fantastische club en ik ben supertrots dat ik als jongen uit het Oosten hier heb mogen voetballen."

Is het dan helemaal zeker dat Weghorst deze zomer wil vertrekken? "Nou, goed, ik ben altijd heel open en eerlijk in de manier waarop ik praat. Op dit moment is er niet iets wat er richting Amsterdam concreet speelt. Uiteindelijk zou het kunnen zijn dat het in de toekomst gaat veranderen, alleen vandaag de dag is mijn gevoel daarin dat het vandaag weleens de laatste keer heeft kunnen zijn, ja."

Schildkamp komt vervolgens terug op het WK, waar Weghorst even eerder al aan refereerde. Bondscoach Ronald Koeman maakt komende woensdag zijn 26-koppige selectie voor het eindtoernooi bekend. "Is dat nog enigszins spannend, of ga je er blind vanuit dat je erbij zit?" Dat laatste blijkt het geval: "Daar ga ik blind vanuit, ja. Nee, geen spanning (voor de bekendmaking van de selectie, red.). Ontzettend veel zin in", aldus Weghorst.

'Ik heb mijn waarde voor het Nederlands elftal wel aardig bewezen'

De spits heeft alle vertrouwen in een goed WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico: "Ik weet daarin wat wij als elftal kunnen gaan doen en ik weet ook wat de bondscoach van me verwacht en aan me waardeert. Ik vind het ook fantastisch dat hij zich op die manier uitspreekt en dat ook die geluiden er zijn. Nee, dat zeg ik niet met een knipoog en een sneer. Dat zeg ik met dankbaarheid richting de bondscoach. Uiteindelijk moet je gewoon presteren en er staan. Dat ik beter had willen presteren dan ik dit seizoen gedaan heb is duidelijk. Maar ik denk ook wel dat ik mijn waarde richting het Nederlands elftal, ook op eindrondes, wel aardig bewezen heb. Ik heb er superveel zin in. Wel lang van huis, dat is nog wel het enige dingetje, effe. Maar als we straks eenmaal weg zijn en we zijn daar, dan gaan we proberen er iets heel speciaals van te maken", besluit Weghorst.