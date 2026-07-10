Zoon van Ronald Koeman krijgt forse kritiek: 'Hij is heel lichtgeraakt!'

Marcel van Roosmalen is het oneens met de uitspraken van Ronald Koeman junior over de wijze waarop zijn vader, bondscoach , de afgelopen weken is behandeld. Volgens Van Roosmalen toont Koeman junior zich ‘erg lichtgeraakt’.

Koeman junior nam het donderdag in Het Oranje Café op voor zijn vader en vond dat de kritiek na de uitschakeling op het WK soms te ver ging. Volgens de doelman van Telstar mogen journalisten en analisten kritisch zijn op tactische keuzes en het vertoonde spel, maar sloeg de toon van Valentijn Driessen tijdens de persconferentie door.

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De zoon van Ronald zag ‘geen respect’ bij de vragen aan de bondscoach en zei dat hij het ‘bijna vernederend’ vond om de persconferentie terug te kijken. Ook uitte Koeman junior zijn frustratie over oud-voetballers als analisten. Volgens hem weten zij uit eigen ervaring hoe vervelend harde kritiek kan zijn, maar doen ze nu ‘precies hetzelfde’

Marcel van Roosmalen, auteur van meerdere voetbalboeken, kijkt er anders naar. “Ik snap dat het je vader is en je daardoor misschien een beetje extra gevoelig bent, maar je mag alles zeggen over een bondscoach”, zegt hij in dezelfde voetbaltalkshow. “Ik ben het niet helemaal eens met de kritiek op Ronald Koeman, maar ik vind dit wel heel lichtgeraakt. Zo erg is het toch niet, wat er gezegd werd? Als je bondscoach bent, dan mag alles over je gezegd worden.”

Presentator Sam van Royen stipt aan dat Driessen wel erg lang doorging over de toekomst van Koeman. “Het houdt dan toch ook een keer op? Of niet?” Van Roosmalen antwoordt: “Van mij mag Driessen doorgaan met vragen stellen. Het zou mij niet zo kwetsen als het hem gekwetst heeft. Het is toch niet echt heel persoonlijk?”

'Oranje al 20 jaar niet attractief'

“Er wordt nu gedaan alsof Koeman het verdedigende voetbal heeft uitgevonden, maar volgens mij voetbalt het Nederlands elftal al twintig jaar niet meer attractief”, vervolgt Van Roosmalen. “In 2006 keken we voor het laatst naar aanvallend voetbal van Nederland. En als je via penalty’s had gewonnen van Marokko, had er geen haan naar gekraaid.”

Tafelgast Danny Blind, zelf ook oud-bondscoach, is het echter wel eens met Koeman junior. “Je moet niet blijven doorzaniken en proberen iets te ontfutselen, terwijl Koeman al heeft gezegd dat hij er later op terugkomt. Op een gegeven moment moet je dat laten. Ik ben het ermee eens dat je het allemaal mag vragen, want dat is ook journalistiek. Maar voor mij hoeft het niet op die manier.”

Van Roosmalen snapt waarom Driessen er geregeld met gestrekt been ingaat. “Hij hoopt op een reactie zoals Louis van Gaal die weleens gaf. Daarvoor kijk je tv, daar hoopt hij op. Maar Valentijn Driessen zit er alleen maar voor Valentijn Driessen. Hij wil het liefst zo lang mogelijk in beeld. Hij zegt het zo provocerend mogelijk, dat is gewoon zijn trademark.”