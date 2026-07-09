‘Ajax onderhandelt over spits met transferclausule van dik 18 miljoen euro’

Ajax heeft zijn oog laten vallen op , zo melden diverse media uit Spanje donderdag. De Oekraïense aanvaller werkte afgelopen seizoen bij Girona samen met Míchel, de nieuwbakken trainer van de Amsterdamse club.

Vanat staat sinds de zomer van 2025 onder contract bij Girona. De Spaanse club telde destijds vijftien miljoen euro neer om de spits los te weken bij Dynamo Kiev.

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Vanat kende op persoonlijk vlak een prima debuutjaar bij Girona. Hij speelde 29 wedstrijden in alle competities en was daarin goed voor 10 doelpunten en 2 assists. De international van Oekraïne kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg degradatie uit LaLiga.

Vanat heeft bij Girona nog een contract tot medio 2030, maar de kans lijkt klein dat de 24-jarige aanvaller volgend seizoen actief zal zijn op het tweede Spaanse niveau. Journalist Ángel García van ABC Deportes meldt donderdag namelijk dat Girona met Ajax onderhandelt over een transfer van Vanat naar de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax kan Vanat herenigd worden met Míchel: de twee werkten vorig seizoen samen bij Girona. Ajax zal vermoedelijk wel diep in de buidel moeten tasten om de midvoor los te weken: Vanat heeft volgens Football Insider een transferclausule van 18,75 miljoen euro in zijn contract staan. Hij heeft volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (transferwaarde) van tussen de 14,4 miljoen euro en 17,6 miljoen euro.