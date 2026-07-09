Live voetbal 8

‘Ajax onderhandelt over spits met transferclausule van dik 18 miljoen euro’

9 juli 2026, 20:25
Vladyslav Vanat Girona
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Vladyslav Vanat, zo melden diverse media uit Spanje donderdag. De Oekraïense aanvaller werkte afgelopen seizoen bij Girona samen met Míchel, de nieuwbakken trainer van de Amsterdamse club.

Vanat staat sinds de zomer van 2025 onder contract bij Girona. De Spaanse club telde destijds vijftien miljoen euro neer om de spits los te weken bij Dynamo Kiev.

Artikel gaat verder onder video

Vanat kende op persoonlijk vlak een prima debuutjaar bij Girona. Hij speelde 29 wedstrijden in alle competities en was daarin goed voor 10 doelpunten en 2 assists. De international van Oekraïne kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg degradatie uit LaLiga.

Vanat heeft bij Girona nog een contract tot medio 2030, maar de kans lijkt klein dat de 24-jarige aanvaller volgend seizoen actief zal zijn op het tweede Spaanse niveau. Journalist Ángel García van ABC Deportes meldt donderdag namelijk dat Girona met Ajax onderhandelt over een transfer van Vanat naar de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax kan Vanat herenigd worden met Míchel: de twee werkten vorig seizoen samen bij Girona. Ajax zal vermoedelijk wel diep in de buidel moeten tasten om de midvoor los te weken: Vanat heeft volgens Football Insider een transferclausule van 18,75 miljoen euro in zijn contract staan. Hij heeft volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (transferwaarde) van tussen de 14,4 miljoen euro en 17,6 miljoen euro.

Vladyslav Vanat zou een topaanwinst zijn voor Ajax

Laden...
458 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Joël Veltman van Brighton

Joël Veltman verschijnt op trainingsveld van Ajax

  • Gisteren, 19:34
  • Gisteren, 19:34
  • 9
Johan Derksen / Ajax

Johan Derksen: Ajax loopt 54 miljoen euro mis met 'dom' besluit

  • di 7 juli, 23:08
  • 7 jul. 23:08
  • 8
Daley Blind

Wens van Míchel komt uit: Daley Blind (36) keert terug bij Ajax

  • di 7 juli, 19:07
  • 7 jul. 19:07
  • 9
14 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Vladyslav Vanat

Vladyslav Vanat
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 24 jaar (4 jan. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
27
9
2025/2026
Dynamo Kyiv
2
1
2024/2025
Dynamo Kyiv
28
17
2023/2024
Dynamo Kyiv
27
14

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws