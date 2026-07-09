Rob Jetten en andere wereldleiders zijn het eens: 'WK niet bespreken met Trump'

Europese NAVO-leiders hebben volgens The Guardian informeel afgesproken om het WK-duel tussen België en de Verenigde Staten niet ter sprake te brengen bij Donald Trump. De Amerikaanse president moest op de top in Ankara, die dinsdag en woensdag plaatsvond, niet onnodig geïrriteerd worden, nadat de VS eerder deze week met 1-4 verloor van de Rode Duivels. Die nederlaag ligt extra gevoelig door de discussie rond de rode kaart van Folarin Balogun, waar Trump zich vooraf al nadrukkelijk mee bemoeide.

België boekte een klinkende zege op de Verenigde Staten en die uitslag ligt diplomatiek gevoelig. Trump heeft zich nog niet publiekelijk uitgelaten over de nederlaag van de Amerikaanse ploeg, maar het duel had al vóór de aftrap een politieke lading gekregen. De Amerikaanse president had FIFA-voorzitter Gianni Infantino namelijk gevraagd nog eens te kijken naar de rode kaart voor spits Folarin Balogun. Door die schorsing kon de aanvaller niet meedoen tegen België.

Belgische zege onderwerp van gesprek in Ankara

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Bart De Wever, de Belgische premier, gaf in Ankara openlijk toe dat hij voorzichtig met het onderwerp wilde omgaan. Voor zijn ontmoeting met Trump maakte hij er nog wel een grap van tegenover verslaggevers. “Hij heeft de reputatie dat hij soms wat prikkelbaar kan reageren op dingen die hem niet bevallen, en ik denk dat deze nederlaag hard zal aankomen”, zei De Wever.

Volgens de Belgische premier ging het in de wandelgangen van de top al snel over de prestatie van de Rode Duivels. “Iedereen heeft het maar over één ding: felicitaties voor de welverdiende overwinning van de Rode Duivels”, zei hij. “Natuurlijk is de verliezende partij ook aanwezig. En dat is toevallig ook de grootste partner binnen de NAVO.” Bij de NAVO-top was ook de Nederlandse premier Rob Jetten aanwezig.

De gevoeligheid rond de wedstrijd komt op een moment dat Europese leiders Trump juist aan boord willen houden. Binnen de NAVO wordt geprobeerd de Amerikaanse president ervan te overtuigen dat Europese landen hun financiële verantwoordelijkheid nemen, onder meer met plannen om richting 2035 fors meer aan defensie uit te geven. Die context maakt de Belgische WK-zege voor sommige leiders een onderwerp dat ze liever laten liggen.

Rode kaart blijft doorspelen

Toch kon De Wever het later niet helemaal laten om de link met het voetbal opnieuw te leggen. Toen hij sprak over militaire steun aan Oekraïne, gebruikte hij de veelbesproken rode kaart als metafoor.

“Dit is ook een heel sterke rode kaart aan Poetin”, zei De Wever. “Je kunt een rode kaart niet zomaar terugdraaien. Dat weet je.” Daarmee verwees hij onmiskenbaar naar de rel rond Balogun.

Na de vierde Belgische treffer werd Trump bovendien nog bespot door enkele spelers van de Rode Duivels, die zijn bekende dansje nadeden tijdens het juichen. Hetzelfde deden ze later in de kleedkamer.