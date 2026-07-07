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Interview na Argentinië - Egypte afgekapt na zware aantijgingen richting FIFA

7 juli 2026, 21:06
Interview Ziko abrupt afgebroken
2 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Mostafa Zico kan de tumultueuze WK-uitschakeling van Egypte tegen Argentinië (3-2) maar moeilijk verkroppen. De doelpuntenmaker van het Afrikaanse land verscheen niet bepaald opgewekt voor de camera’s van de FIFA en kwam met zware aantijgingen richting de voetbalbond, waarna Zico uit beeld werd getrokken.

Egypte leek dinsdagavond op weg naar een stunt tegen Argentinië, maar gaf een 0-2-voorsprong in de slotfase volledig uit handen. Met name over de 3-2 is veel te doen, aangezien daar meerdere controversiële momenten aan voorafgingen. Wat het extra pikant maakt, is dat scheidsrechter François Letexier eerder in de wedstrijd een doelpunt van Zico afkeurde vanwege een soortgelijke situatie als bij de derde Argentijnse treffer.

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“Gefeliciteerd Argentinië”, begint de Egyptenaar in eerste instantie. “Het WK was al geregeld. Daarom hadden ze geen behoefte aan de scheidsrechter of andere factoren. De scheidsrechter is oneerlijk, oneerlijk, oneerlijk. God is genoeg voor mij. Ze verspillen de inspanningen van een heel volk voor niets. Het resultaat was van tevoren al geregeld”, foeterde de doelpuntenmaker erop los.

Opvallend is dat het interview nog tijdens het betoog van Zico wordt afgebroken. De aanvaller wordt uit beeld getrokken terwijl hij nog aan het praten is. Daarmee lijkt de FIFA niet gediend van de uitspraken van de Egyptische aanvaller.

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Kicker
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Chapeau voor deze speler die als enige zich durft uit te spreken dat de Fifa een corrupte organisatie is.

Orient
202 Reacties
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199 Likes
Orient
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Die zal wel voor een potje of 6 geschorst gaan worden. Dan is de FIFA ineens wel heel strikt.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
483 Reacties
724 Dagen lid
1.158 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Chapeau voor deze speler die als enige zich durft uit te spreken dat de Fifa een corrupte organisatie is.

Orient
202 Reacties
125 Dagen lid
199 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die zal wel voor een potje of 6 geschorst gaan worden. Dan is de FIFA ineens wel heel strikt.

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

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