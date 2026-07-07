Interview na Argentinië - Egypte afgekapt na zware aantijgingen richting FIFA

Mostafa Zico kan de tumultueuze WK-uitschakeling van Egypte tegen Argentinië (3-2) maar moeilijk verkroppen. De doelpuntenmaker van het Afrikaanse land verscheen niet bepaald opgewekt voor de camera’s van de FIFA en kwam met zware aantijgingen richting de voetbalbond, waarna Zico uit beeld werd getrokken.

Egypte leek dinsdagavond op weg naar een stunt tegen Argentinië, maar gaf een 0-2-voorsprong in de slotfase volledig uit handen. Met name over de 3-2 is veel te doen, aangezien daar meerdere controversiële momenten aan voorafgingen. Wat het extra pikant maakt, is dat scheidsrechter François Letexier eerder in de wedstrijd een doelpunt van Zico afkeurde vanwege een soortgelijke situatie als bij de derde Argentijnse treffer.

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“Gefeliciteerd Argentinië”, begint de Egyptenaar in eerste instantie. “Het WK was al geregeld. Daarom hadden ze geen behoefte aan de scheidsrechter of andere factoren. De scheidsrechter is oneerlijk, oneerlijk, oneerlijk. God is genoeg voor mij. Ze verspillen de inspanningen van een heel volk voor niets. Het resultaat was van tevoren al geregeld”, foeterde de doelpuntenmaker erop los.

Opvallend is dat het interview nog tijdens het betoog van Zico wordt afgebroken. De aanvaller wordt uit beeld getrokken terwijl hij nog aan het praten is. Daarmee lijkt de FIFA niet gediend van de uitspraken van de Egyptische aanvaller.