heeft zichzelf een ongewenst record bezorgd door in de achtste finale van het WK 2026 tegen Egypte een strafschop te missen. De Argentijnse sterspeler zag zijn inzet in de eerste helft gekeerd worden door Mostafa Shobeir, die daarmee juist toetrad tot een zeer exclusief keepersgezelschap.

De ploeg uit Noord-Afrika nam na een kwartier spelen de leiding via een rake kopbal van verdediger Yasser Ibrahim. Vlak na deze openingstreffer kreeg Argentinië een uitgelezen mogelijkheid om de stand weer in evenwicht te brengen, nadat er in het strafschopgebied een overtreding was begaan op voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico. Messi eiste de bal in de 21ste minuut op, maar de sluitpost van Egypte dook naar de linkerhoek en wist de zwakke inzet van de aanvoerder succesvol te pareren.

Messi schrijft negatief wereldrecord op zijn naam

Artikel gaat verder onder video

Met deze misser schrijft de aanvaller een negatief record op zijn naam. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van het WK die tijdens één eindronde twee strafschoppen onbenut laat. Eerder in de groepsfase faalde de linkspoot ook al vanaf elf meter tegen Oostenrijk, toen hij de bal naast het doel van Alexander Schlager schoot.

Het algehele record voor het hoogste aantal gemiste strafschoppen op wereldkampioenschappen stond al op naam van de Argentijn, maar is nu verder aangescherpt. Van de acht keer dat hij op het mondiale eindtoernooi mocht aanleggen (exclusief strafschoppenseries), was hij slechts viermaal trefzeker. In eerdere edities vonden zijn inzetten hun Waterloo bij de IJslander Hannes Þór Halldórsson en de Pool Wojciech Szczęsny.

Egyptische doelman blinkt uit met historische redding

Waar de strafschop voor de Zuid-Amerikanen een deceptie vormde, betekende de redding voor Shobeir een mijlpaal. De 26-jarige doelman van Al Ahly is pas de vierde keeper ooit die tijdens één WK-eindtoernooi twee strafschoppen stopt in de reguliere speeltijd of verlenging.

Keepers met 2 gestopte strafschoppen in één WK-toernooi (reguliere speeltijd) Keeper Land WK-editie Tegenstanders (Schutters) Jan Tomaszewski Polen 1974 Zweden (Tapper), West-Duitsland (Müller) Brad Friedel Verenigde Staten 2002 Zuid-Korea (Eul-yong), Polen (Zurawski) Wojciech Szczęsny Polen 2022 Saoedi-Arabië (Al-Dawsari), Argentinië (Messi) Mostafa Shobeir Egypte 2026 Iran (Taremi), Argentinië (Messi)