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Lionel Messi verbreekt zeer pijnlijk record tijdens Argentinië - Egypte

7 juli 2026, 19:15
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Lionel Messi heeft zichzelf een ongewenst record bezorgd door in de achtste finale van het WK 2026 tegen Egypte een strafschop te missen. De Argentijnse sterspeler zag zijn inzet in de eerste helft gekeerd worden door Mostafa Shobeir, die daarmee juist toetrad tot een zeer exclusief keepersgezelschap.

De ploeg uit Noord-Afrika nam na een kwartier spelen de leiding via een rake kopbal van verdediger Yasser Ibrahim. Vlak na deze openingstreffer kreeg Argentinië een uitgelezen mogelijkheid om de stand weer in evenwicht te brengen, nadat er in het strafschopgebied een overtreding was begaan op voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico. Messi eiste de bal in de 21ste minuut op, maar de sluitpost van Egypte dook naar de linkerhoek en wist de zwakke inzet van de aanvoerder succesvol te pareren.

Messi schrijft negatief wereldrecord op zijn naam

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Met deze misser schrijft de aanvaller een negatief record op zijn naam. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van het WK die tijdens één eindronde twee strafschoppen onbenut laat. Eerder in de groepsfase faalde de linkspoot ook al vanaf elf meter tegen Oostenrijk, toen hij de bal naast het doel van Alexander Schlager schoot.

Het algehele record voor het hoogste aantal gemiste strafschoppen op wereldkampioenschappen stond al op naam van de Argentijn, maar is nu verder aangescherpt. Van de acht keer dat hij op het mondiale eindtoernooi mocht aanleggen (exclusief strafschoppenseries), was hij slechts viermaal trefzeker. In eerdere edities vonden zijn inzetten hun Waterloo bij de IJslander Hannes Þór Halldórsson en de Pool Wojciech Szczęsny.

Egyptische doelman blinkt uit met historische redding

Waar de strafschop voor de Zuid-Amerikanen een deceptie vormde, betekende de redding voor Shobeir een mijlpaal. De 26-jarige doelman van Al Ahly is pas de vierde keeper ooit die tijdens één WK-eindtoernooi twee strafschoppen stopt in de reguliere speeltijd of verlenging.

Keepers met 2 gestopte strafschoppen in één WK-toernooi (reguliere speeltijd)

Keeper

Land

WK-editie

Tegenstanders (Schutters)

Jan Tomaszewski

Polen

1974

Zweden (Tapper), West-Duitsland (Müller)

Brad Friedel

Verenigde Staten

2002

Zuid-Korea (Eul-yong), Polen (Zurawski)

Wojciech Szczęsny

Polen

2022

Saoedi-Arabië (Al-Dawsari), Argentinië (Messi)

Mostafa Shobeir

Egypte

2026

Iran (Taremi), Argentinië (Messi)

Moet Lionel Messi de strafschoppen voor Argentinië blijven nemen?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
191 Reacties
258 Dagen lid
271 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En gelukkig geen geel voor de sportieve Argentijnen

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Argentinië - Egypte

3 - 2
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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