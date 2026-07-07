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Opvolger Virgil van Dijk als Oranje-aanvoerder lijkt nú al bekend

7 juli 2026, 07:55
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Mocht Virgil van Dijk besluiten zijn interlandloopbaan te beëindigen, dan lijkt zijn opvolger als aanvoerder van het Nederlands elftal al bekend. Spelers én stafleden laten informeel veelvuldig de naam van Denzel Dumfries vallen, aldus het Algemeen Dagblad.

Van Dijk, die morgen (woensdag) zijn 35ste verjaardag viert, speelde in de verloren zestiende finale tegen Marokko zijn 96ste interland voor Oranje. In 78 (!) daarvan droeg de centrale verdediger de aanvoerdersband. Daarmee is hij de vorige recordhouder, Frank de Boer met 71 keer, al geruime tijd voorbij. Het is echter nog maar de vraag of Van Dijk van de partij is als Oranje eind september voor het eerst na de WK-uitschakeling weer bij elkaar komt.

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Onder leiding van de nieuwe bondscoach - wie dat dan ook mag worden - wachten Nations League-wedstrijden tegen achtereenvolgens Duitsland (thuis, 24 september), Servië (uit, 27 september), Griekenland (uit, 1 oktober) en Servië (thuis, 4 oktober). Van Dijk behoort op goede dagen nog altijd tot de wereldtop, maar steeds vaker weerklinkt kritiek op zijn spel - zowel in Oranje als bij zijn club Liverpool. Het afscheid van Ronald Koeman en de start van een nieuwe cyclus zou eventueel een moment kunnen zijn waarop de verdediger besluit zich volledig op het clubvoetbal te richten en af te zwaaien als international.

Maar wie moet Van Dijk dan opvolgen als aanvoerder? Daarover lijkt binnen Oranje weinig twijfel te bestaan, afgaande op hetgeen Maarten Wijffels in het AD schrijft. "Als je spelers en stafleden informeel vraagt naar het aanvoerderschap, valt veel dezelfde naam: iedereen ziet Denzel Dumfries als een geschikte opvolger in die rol. Daarbij wordt onder meer gewezen op hoe Dumfries zich manifesteerde na het echec tegen Marokko. In alle teleurstelling en chagrijn zei hij direct: ‘zeg maar wat er moet gebeuren aan mediaverplichtingen, ik ga voorop’. Komend seizoen speelt Dumfries voor Real Madrid. Het is goed mogelijk dat hij straks op 24 september de oudste basisspeler is bij Oranje tegen Duitsland. Dumfries (30) maakt nu al deel uit van de leiderschapsgroep", aldus Wijffels.

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Wie lijkt jou de meest geschikte opvolger voor Virgil van Dijk als aanvoerder van het Nederlands elftal?

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Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

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