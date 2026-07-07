Frankrijk - Paraguay krijgt mogelijk een staartje: 'U bent een verachtelijke vrouw'

De Franse voetbalbond heeft zich vierkant achter geschaard nadat de aanvoerder van de nationale ploeg racistisch werd bejegend door de Paraguayaanse senator Celeste Amarilla. De politica haalde op sociale media hard uit naar de steraanvaller, die zelf inmiddels ook fel van zich af heeft gebeten. De bond noemt de uitlatingen onaanvaardbaar en stapt naar het Openbaar Ministerie.

De aanleiding voor de digitale aanval was de uitschakeling van Paraguay door Frankrijk in de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de nipte zege van de Fransen weigerde de spits de hand te schudden van de Paraguayaanse doelman Orlando Gill. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Amarilla, een lid van de Authentieke Radicale Liberale Partij. Op het platform X plaatste zij vervolgens berichten waarin ze racistische stereotypen gebruikte over de afkomst en intelligentie van de Franse international. Zo suggereerde de senator dat de voetballer aan kokosnoten zoog in plaats van moedermelk en vergeleek ze zijn intellect met dat van chimpansees.

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De uitspraken van de politica bleven niet onopgemerkt bij het lijdend voorwerp zelf. Mbappé reageerde zelf op de beledigingen. "Mevrouw Celeste Amarilla, u bent een verachtelijke vrouw en onwaardig voor uw ambt", zo schreef de aanvaller. Hij benadrukte bovendien dat de uitlatingen van de politica niet symbool staan voor de Zuid-Amerikaanse natie. "U vertegenwoordigt Paraguay niet, dat land dat passie en eer heeft gezweet", aldus de duidelijke woorden van de Fransman.

Kort na de reactie van de speler kwam ook de Franse voetbalbond met een officieel statement naar buiten. De FFF veroordeelde de woorden van Amarilla ten stelligste. "De racistische uitlatingen van de Paraguayaanse senator Celeste Amarilla aan het adres van Kylian Mbappé zijn volstrekt verwerpelijk en onaanvaardbaar", zo luidde de verklaring. De bond laat het echter niet bij woorden alleen en heeft aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen de politica. "Deze uitspraken zijn strafbaar en veroordelenswaardig", vervolgde de bond, die tevens een officiële klacht indient bij het Openbaar Ministerie.