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Rode Duivel stapt in tranen van het veld, Belgische spelers snellen ernaartoe

7 juli 2026, 04:40
Belgen omhelzen Amadou Onana
Foto: © NOS
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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België had niet kunnen dromen van een betere uitslag tegen de Verenigde Staten, maar toch kende de wedstrijd een flinke smet. Amadou Onana raakte in de eerste helft geblesseerd en lijkt zijn laatste minuten op het WK te hebben gespeeld. In België wordt rekening gehouden met een kruisbandblessure, al is daar nog geen duidelijkheid over.

In de twintigste minuut van de wedstrijd blesseerde Onana zich in een duel met Christian Pulisic. Hij verstapte zich bij zijn landing en greep naar zijn knie. Onana werd op het veld behandeld en nam uiteindelijk huilend plaats in de dug-out, waar hij werd omringd door stafleden en reservespelers die hem troostten. Nadat Romelu Lukaku de 1-4 had gemaakt, toonde hij nog het shirt van Onana. Na de wedstrijd werd Onana op krukken gezien.

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Het zag er niet goed uit. Je zag meteen dat het ernstig was”, zegt analist Imke Courtois bij Sporza. Volgens Gert Verheyen was Onana bezig aan een goede wedstrijd. “Al gold dat voor iedereen. Ik hoop voor hem dat het geen kruisbandblessure is. Dan spreek je niet alleen over het toernooi, maar over zes maanden.” In de praktijk duurt een kruisbandblessure vaak nog een stuk langer dan een half jaar. Onana zou dan een fors deel van het nieuwe seizoen missen bij zijn club Aston Villa.

Bondscoach Rudi Garcia spreekt van het ‘enige smetje van de avond’. Courtois denkt dat zijn toernooi voorbij is. “Dat zag je ook aan de manier waarop hij reageerde. Je voelt als speler dat je niet verder kan.”

Middenvelder Youri Tielemans steekt Onana een hart onder de riem in een interview na de 1-4 zege. “We steunen hem allemaal. We hopen dat hij bij ons kan blijven. We willen voor hem tot het einde vechten. Hij is een heel grote persoonlijkheid binnen de groep en ligt bij iedereen goed.”

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Amadou Onana

Amadou Onana
Aston Villa
Team: Villa
Leeftijd: 24 jaar (16 aug. 2001)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Villa
25
2
2024/2025
Villa
26
3
2023/2024
Everton
30
2
2022/2023
Everton
33
1

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Groep G
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België
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Iran
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