Spel op de wagen: Frankrijk tekent protest aan bij FIFA om kaart te seponeren

De Franse voetbalbond heeft volgens l'Équipe besloten een officieel verzoek in te dienen bij de FIFA om de gele kaart van te laten seponeren. De aanvaller van Bayern München ontving de prent zaterdag in de achtste finale tegen Paraguay. Omdat de sterspeler momenteel op scherp staat voor de naderende kwartfinale, wil de bond voorkomen dat hij een eventuele halve finale moet missen.

Het bewuste moment vond plaats in de zevende minuut van de blessuretijd. De rechtsbuiten werd door de scheidsrechter op de bon geslingerd na een opstootje met Matías Galarza. Volgens de Fransen tonen televisiebeelden echter duidelijk aan dat de international zijn tegenstander helemaal niet raakte en enkel diens shirt vastpakte. De speler van Les Bleus legde daarna een vinger op zijn mond richting de Paraguayaan, waarna Galarza direct naar de grond ging.

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In de jacht op vrijspraak beroept de FFF zich op de recentelijke ontwikkelingen tijdens dit eindtoernooi. Eerder besloot de tuchtcommissie van de FIFA namelijk om een schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op te schorten. Frankrijk hoopt dat dit zogeheten 'Balogun-precedent' ook van toepassing is op hun eigen aanvaller en heeft het beroep inmiddels in gang gezet. Een definitief besluit vanuit de voetbalbond wordt op korte termijn verwacht.

Voor het Franse elftal is een inzetbare Olise van groot belang. De vleugelspeler is tijdens het toernooi in Noord-Amerika uitgegroeid tot een absolute smaakmaker. Hoewel hij zelf nog niet tot scoren kwam, was hij in de vier gespeelde wedstrijden al wel goed voor vijf assists. Daarmee vormt hij een cruciaal aanvalsduo met Kylian Mbappé.

Mocht de FIFA niet meegaan in het verzoek, dan moet Olise donderdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd oppassen in het kwartfinaleduel met Marokko. Bij een nieuwe gele kaart volgt automatisch een schorsing voor de halve finale. Na de kwartfinales worden alle eerdere gele kaarten overigens wel kwijtgescholden, waardoor spelers die de dans ontspringen met een schone lei aan de halve eindstrijd kunnen beginnen.

Naast de man van Bayern München lopen er nog meer internationals het risico op een schorsing. Ook middenvelder Manu Koné en aanvaller Bradley Barcola kregen een waarschuwing in het duel met Paraguay en staan eveneens op scherp tegen de Marokkanen.