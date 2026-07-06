Derksen en Van der Gijp zien te weinig steun aan België vanuit één kant

Johan Derksen en René van der Gijp hebben in het televisieprogramma Vandaag Inside Oranje fel uitgehaald naar de internationale reactie op de ophef rond de inmenging van Donald Trump in de WK-discussie rondom Folarin Balogun. Volgens de twee tafelgasten is er veel te weinig solidariteit vanuit Europese landen richting België, dat zich benadeeld voelt door de politieke druk op de sportieve gang van zaken. De analisten vinden dat de voetbalwereld de acties van de Amerikaanse president veel te makkelijk accepteert en dat de integriteit van het toernooi hiermee in het geding komt.

De woede aan de talkshowtafel volgt op de ongekende politieke inmenging rondom de Amerikaanse spits. Balogun kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië en Herzegovina een directe rode kaart, wat normaliter een automatische schorsing oplevert voor de volgende wedstrijd. Na een persoonlijk telefoontje van Trump aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd deze straf echter opmerkelijk genoeg omgezet in een voorwaardelijke schorsing, waardoor de aanvaller gewoon speelgerechtigd is voor de achtste finale tegen de Rode Duivels in Seattle.

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Derksen vindt dat de UEFA-landen, waaronder grootmachten als Duitsland en Engeland, duidelijker stelling hadden moeten nemen tegen de opmerkelijke situatie in de Verenigde Staten. "Alle landen die bij de UEFA zijn aangesloten hadden solidair moeten zijn met België", stelt het vaste gezicht van het praatprogramma. "Maar nu doet de rest van de wereld alsof het normaal is en wordt er vooral gezegd dat Trump gek is. Dat is te makkelijk", aldus de televisiemaker over het gebrek aan een krachtig Europees tegengeluid.

Zijn collega Van der Gijp sluit zich volledig bij die kritiek aan en is van mening dat de Belgen zelf veel harder hadden moeten optreden in de directe aanloop naar het cruciale duel in de knock-outfase. "Ze hadden gewoon moeten zeggen: als het zo moet, dan doen wij niet meer mee. Dan stap je in het vliegtuig en ben je weg", voegt de tafelgast daaraan toe. Volgens Van der Gijp is het probleem binnen de FIFA veel groter dan alleen dit specifieke incident op het wereldkampioenschap. "Zelfs als alleen Duitsland en Engeland zich hadden uitgesproken, was dat al genoeg geweest. Dit kun je toch niet goedpraten? Waar zijn we nou mee bezig?", klinkt het vol onbegrip.

Hoewel Derksen begrijpt dat een daadwerkelijke boycot financieel grote gevolgen zou hebben voor de betrokken bonden, vindt hij dat er wel een stevig signaal afgegeven moet worden aan de voetbalbond. "Dat kost geld, dat weet ik ook wel. Maar Europese landen zouden zich in ieder geval moeten laten horen", beargumenteert de analist. Derksen gaat nog een stap verder in zijn afkeer tegen de invloed van politieke leiders op het verloop van het WK 2026. "Als je dit accepteert, moet je straks alles accepteren wat Trump doet", waarschuwt hij. "Er is geen enkel staatshoofd dat zich zou moeten bemoeien met een sportwedstrijd."

Een definitieve terugtrekking van een land acht hij op dit moment in het toernooi niet realistisch, maar de huidige passieve houding stuit hem tegen de borst. "Je kunt een land niet vragen om zich terug te trekken uit een toernooi, maar je moet je in ieder geval laten horen", herhaalt Derksen zijn eerdere oproep tot actie. Vooralsnog bereiden de Rode Duivels zich ondanks de politieke spanningen en de controverse rondom de inzetbaarheid van Balogun gewoon voor op de achtste finale tegen de Verenigde Staten.