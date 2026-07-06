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PSV betaalt miljoenen voor Mijnans en heeft eerste zomeraanwinst binnen

6 juli 2026, 21:30   Bijgewerkt: 7 juli 2026, 21:30
Sven Mijnans met PSV-logo en Philips Stadion
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Sven Mijnans vervolgt zijn carrière bij PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder komt over van AZ en heeft een contract tot medio 2031 getekend bij de landskampioen.

PSV heeft Mijnans al langer in het vizier. De Eindhovenaren probeerden in 2025 ook om hem naar het Philips Stadion te halen, maar destijds ging AZ voor een vertrek van de middenvelder liggen. Een jaar later werken de Alkmaarders echter wel mee aan de transfer, waardoor Mijnans zijn stap naar PSV alsnog te pakken heeft. Volgens het Eindhovens Dagblad betaalt de regerend landskampioen een bedrag van dertien miljoen euro aan AZ.

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Sven Mijnans kijkt met veel waardering terug op zijn periode in Alkmaar. De middenvelder geeft aan dat AZ hem de kans heeft geboden om zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau en spreekt van een warme en succesvolle tijd in Noord-Holland. “Vanaf mijn eerste dag voelde ik mij hier welkom. Ik heb veel mooie wedstrijden gespeeld, bijzondere mensen leren kennen en herinneringen gemaakt die ik nooit ga vergeten,” aldus Mijnans. De middenvelder noemt onder meer de winst van de KNVB Beker als absoluut hoogtepunt, evenals zijn vrije trap tegen Galatasaray. “Natuurlijk ga ik AZ missen, maar dit voelt als het juiste moment voor een nieuwe stap. AZ zal altijd een speciale plek in mijn hart houden.”

In Eindhoven moet Mijnans de vertrokken Ismael Saibari opvolgen. De Marokkaanse middenvelder vertrok eerder deze maand voor een recordbedrag van 55 miljoen euro inclusief bonussen naar Bayern München. Afgelopen seizoen werd hij benoemd tot beste speler van de Eredivisie.

Mijnans werd in de zomer van 2018 door Sparta opgepikt in de jeugd van Spijkenisse, nadat hij eerder een jaar in de jeugd van ADO Den Haag had gespeeld. In Rotterdam ontwikkelde Mijnans zich tot een belangrijke speler, wat hem begin 2023 een transfer naar AZ opleverde. Met de Alkmaarders wist de middenvelder afgelopen seizoen de KNVB Beker te veroveren, wat betekent dat zijn eerste officiële wedstrijd voor PSV de Johan Cruijff Schaal tegen zijn oude club is. In totaal kwam Mijnans 155 keer in actie voor AZ, waarin hij 42 keer scoorde en 26 assists gaf.

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Sven Mijnans

Sven Mijnans
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 26 jaar (9 mrt. 2000)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
30
11
2024/2025
AZ
30
6
2023/2024
AZ
30
4
2022/2023
AZ
15
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
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0
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PEC
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PSV
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0
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