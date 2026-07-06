Feyenoord houdt serieus rekening met vertrek Zechiël

De kans dat deze zomer vertrekt bij Feyenoord wordt met de dag groter. Volgens FR12 is LOSC Lille inmiddels volop in onderhandeling met de Rotterdammers en heeft de Franse topclub al meerdere biedingen uitgebracht op de 22-jarige middenvelder. Ook met de speler zelf zouden de Fransen vergevorderde gesprekken voeren over een meerjarig contract.

Lille meldde zich vorige week al in De Kuip met een eerste voorstel, maar daar is het niet bij gebleven. De nummer drie van het afgelopen seizoen heeft de druk inmiddels flink opgevoerd en probeert Feyenoord ervan te overtuigen mee te werken aan een transfer. Tegelijkertijd wordt achter de schermen gewerkt aan een persoonlijk akkoord met Zechiël, die positief tegenover een overstap naar Frankrijk zou staan. Voor de middenvelder vormt Lille een aantrekkelijke bestemming. De Franse club plaatste zich afgelopen seizoen rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League en heeft de sportieve plannen uitgebreid gepresenteerd aan de Feyenoorder. Dat perspectief spreekt Zechiël volgens bronnen rond de onderhandelingen nadrukkelijk aan.

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Binnen Feyenoord wordt inmiddels serieus rekening gehouden met een vertrek van de zelfopgeleide middenvelder. Zechiël keerde deze week terug op het trainingscomplex na een sterk huurseizoen bij FC Utrecht, waar hij zich ontpopte tot een van de smaakmakers. In vijftig officiële wedstrijden was hij goed voor tien doelpunten en tien assists, prestaties die hem op de radar van meerdere buitenlandse clubs hebben gezet. Hoewel er vanuit verschillende competities belangstelling bestaat, geldt Lille momenteel als de meest concrete kandidaat. De gesprekken tussen beide clubs duren voort en een transfer lijkt daarmee dichterbij dan ooit.