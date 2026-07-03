'Feyenoord komt meteen in actie na WK-heldenrol van Orlando Gill'

Feyenoord wordt in Paraguay in verband gebracht met Orlando Gill. De 26-jarige doelman van San Lorenzo is sinds deze week een nationale held, nadat hij twee penalty's keerde in de strafschoppenserie tegen Duitsland. Feyenoord zou Gill op de radar hebben, al is de belangstelling vanuit Europa breder en lijkt Feyenoord tegelijkertijd nog altijd volop bezig met de komst van Tjark Ernst.

Feyenoord volgt WK-uitblinker Orlando Gill

De naam van Gill duikt op in Paraguayaanse media, waar wordt gemeld dat Feyenoord belangstelling heeft voor de doelman van San Lorenzo. De club deed in 2019 al eens zaken met San Lorenzo, toen verdediger Marcos Senesi overkwam. Ook Torino en Club Brugge zouden de situatie van Gill nauwlettend volgen. Volgens de berichtgeving heeft de Italiaanse club zelfs al contact gezocht met het management van de Paraguayaans international.

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Dat Gill zich in de kijker heeft gespeeld, is niet verrassend. Op het WK maakte hij indruk als vaste doelman van Paraguay. Zijn absolute hoogtepunt volgde in de achtste finale tegen Duitsland. Na een wedstrijd die ook na verlenging onbeslist bleef, stopte hij in de strafschoppenserie de inzetten van Nick Woltemade en Kai Havertz, waarmee hij een hoofdrol opeiste in de uitschakeling van de Duitsers.

Ook op clubniveau laat Gill overtuigende cijfers zien. Nadat hij begin 2025 definitief doorbrak vanuit het tweede elftal van San Lorenzo, groeide hij uit tot eerste keuze. Inmiddels staat de teller op 59 officiële wedstrijden, waarin hij 44 tegendoelpunten incasseerde en liefst 29 keer de nul hield. Voor Paraguay verdedigde hij tot nu toe tien keer het doel.

Tjark Ernst blijft belangrijkste kandidaat

De link met Gill past in de zoektocht van Feyenoord naar een nieuwe doelman. De Rotterdammers werken namelijk nog altijd aan de komst van Tjark Ernst. De Duitse keeper zou een overstap naar VfL Wolfsburg hebben afgewezen en lijkt op weg naar De Kuip, ondanks interesse van meerdere clubs.

Of Feyenoord daadwerkelijk ook doorpakt voor Gill, is daarom nog onduidelijk. De keeper ligt nog tot eind 2027 vast bij San Lorenzo en vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een transferwaarde van circa 5 miljoen euro.

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