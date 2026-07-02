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Bom barst na België - Senegal: speler wil niet meer spelen onder huidige staf

2 juli 2026, 10:42
Pathe Ciss
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Pape Gueye stelt zich voorlopig niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg van Senegal. De middenvelder van Villarreal CF heeft na de dramatische uitschakeling tegen België op het WK (3-2) besloten een pauze in te lassen. De onvrede van de 27-jarige speler richt zich specifiek op bondscoach Pape Thiaw en de rest van de huidige technische staf.

De frustratie bij de 45-voudig international komt voort uit de gang van zaken tijdens de zestiende finale in Seattle. Senegal leek hard op weg naar de volgende ronde en koesterde een comfortabele 0-2 voorsprong tegen de Belgen. Na ruim een uur spelen werd Gueye echter naar de kant gehaald door Thiaw.

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Vanaf de bank zag de Senegalees hoe zijn land de voorsprong volledig uit handen gaf. Doelpunten van Romelu Lukaku en Youri Tielemans dwongen een verlenging af, waarna diezelfde Tielemans in de 125ste minuut een controversiële strafschop benutte en de eindstand op 3-2 bepaalde.

Gueye deelt harde conclusies via sociale media

Kort na de nederlaag deelde Gueye zijn ongenoegen via Instagram. "Ik kom later met enkele verklaringen met betrekking tot de uitschakeling, maar ik kondig vandaag aan dat ik een pauze inlas bij de selectie onder de huidige technische staf", schreef de speler die dit toernooi nog twee keer trefzeker was in de groepsfase tegen Irak.

De linkspoot weigert zodoende nog in actie te komen zolang Thiaw de scepter zwaait. De Senegalese voetbalbond heeft nog niet officieel gereageerd op de harde woorden van de speler.

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België - Senegal

3 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Pape Gueye

Pape Gueye
Villarreal
Team: Villarreal
Leeftijd: 27 jaar (24 jan. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Villarreal
30
5
2024/2025
Villarreal
34
4
2023/2024
Marseille
15
1
2022/2023
Sevilla
16
1

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