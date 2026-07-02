Live voetbal

Boulevard: SBS6 zendt intieme beelden van Matthijs de Ligt en nieuwe vriendin live uit

2 juli 2026, 11:11   Bijgewerkt: 11:33
Matthijs de Ligt nieuwe vriendin Amber Yuusef
Foto: © Imago, Instagram: amberyuusef
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Matthijs de Ligt was jarenlang samen met AnneKee Molenaar, maar een jaar geleden kwam er een einde aan die relatie. Inmiddels heeft de voetballer van Manchester United een nieuwe vriendin, namelijk topmodel Amber Yuusef. De twee waren onlangs op vakantie in Ibiza, waar intieme beelden van zijn opgedoken.

Al even is bekend dat De Ligt en Yuusef het gezellig hebben met elkaar, maar Shownieuws zond woensdag nieuwe intieme beelden uit op televisie.

“Zij zijn samen gespot op Ibiza en daar hebben we heel spannende beelden van. Ze hebben getongd. Hier ligt zij op hem. Ze is er weer afgekropen ook erna”, omschrijft Bart Ettekoven het fragment.

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Er werd nog even gesuggereerd dat zij het alleen voor het geld deed. Dat stond op Reality FBI. Matthijs voelde zich geroepen om daar toch op te reageren richting Reality FBI. Hij heeft gezegd dat dat absoluut niet waar is en dat dit ook zo’n onzinverhaal is”, vervolgt de BN’er-kenner.

Ettekoven maakt vervolgens het bruggetje met de rugblessure van De Ligt, waarmee hij nog altijd kampt en onlangs het WK met Oranje moest missen. “Als je dit zo ziet, zie je wel waar die rugblessure vandaan komt natuurlijk”, grapt hij. “Nou, het (Amber Yuusef, red.) lijkt een heel licht poppetje als je dit zo ziet”, reageert presentatrice Dyantha Brooks.

“Hij zegt verder dat hij het een beetje onder de radar wil uitzoeken, maar dan is Ibiza niet de juiste plek. Ik heb één tip: ga naar alle plekken behalve Saint-Tropez, Marbella en Ibiza. Dan kun je overal rustig aan het strand liggen. Dit zijn net de drie plekken waar overal camera’s op je gericht zijn”, aldus Ettekoven.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

Shownieuws - Camera spot Matthijs de Ligt tijdens intiem moment met vriendin Amber Yuusef

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.287 Reacties
1.374 Dagen lid
5.854 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ziek nieuws voor een voetbalsite. Kom op zeg.

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Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

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