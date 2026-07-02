was jarenlang samen met AnneKee Molenaar, maar een jaar geleden kwam er een einde aan die relatie. Inmiddels heeft de voetballer van Manchester United een nieuwe vriendin, namelijk topmodel Amber Yuusef. De twee waren onlangs op vakantie in Ibiza, waar intieme beelden van zijn opgedoken.

Al even is bekend dat De Ligt en Yuusef het gezellig hebben met elkaar, maar Shownieuws zond woensdag nieuwe intieme beelden uit op televisie.

“Zij zijn samen gespot op Ibiza en daar hebben we heel spannende beelden van. Ze hebben getongd. Hier ligt zij op hem. Ze is er weer afgekropen ook erna”, omschrijft Bart Ettekoven het fragment.

Artikel gaat verder onder video

Er werd nog even gesuggereerd dat zij het alleen voor het geld deed. Dat stond op Reality FBI. Matthijs voelde zich geroepen om daar toch op te reageren richting Reality FBI. Hij heeft gezegd dat dat absoluut niet waar is en dat dit ook zo’n onzinverhaal is”, vervolgt de BN’er-kenner.

Ettekoven maakt vervolgens het bruggetje met de rugblessure van De Ligt, waarmee hij nog altijd kampt en onlangs het WK met Oranje moest missen. “Als je dit zo ziet, zie je wel waar die rugblessure vandaan komt natuurlijk”, grapt hij. “Nou, het (Amber Yuusef, red.) lijkt een heel licht poppetje als je dit zo ziet”, reageert presentatrice Dyantha Brooks.

“Hij zegt verder dat hij het een beetje onder de radar wil uitzoeken, maar dan is Ibiza niet de juiste plek. Ik heb één tip: ga naar alle plekken behalve Saint-Tropez, Marbella en Ibiza. Dan kun je overal rustig aan het strand liggen. Dit zijn net de drie plekken waar overal camera’s op je gericht zijn”, aldus Ettekoven.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

Shownieuws - Camera spot Matthijs de Ligt tijdens intiem moment met vriendin Amber Yuusef