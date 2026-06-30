Nordin Ghouddani heeft dinsdag zijn gram gehaald. De presentator van Mocro Inside werd een dag eerder bespot in Vandaag Inside, vanwege zijn voorspelling van het WK-duel tussen Nederland en Marokko.

Ghouddani was maandagavond te gast in Vandaag Inside, enkele uren voor de aftrap van Nederland - Marokko. Hij blies behoorlijk hoog van te toren over Marokko. “Het enige voordeel van het Nederlands elftal is dat ze een brede selectie hebben. Zij hebben op de bank veel meer spelers met kwaliteit. Onze bank is gewoon iets minder ervaren. Maar als ik kijk naar de beste veertien spelers van beide teams, dan zijn wij voetballend gewoon beter. Punt. Daar valt echt niet over te… En dat ga je vandaag ook zien”, zei hij vol overtuiging.

Artikel gaat verder onder video

“Als je de middenvelders van Marokko, Bouaddi, Ounahi en El Aynaoui, vergelijkt met het middenveld van Nederland… Dat is superstatisch!”, vervolgde Ghouddani. “Nederland is enorm afhankelijk van Brobbey en de twee buitenspelers. De middenvelders doen weinig. Het is weinig voetbal.”

De uitspraken van Ghouddani leidde tot gelach in de studio van Vandaag Inside, onder meer bij René van der Gijp. De journalist kreeg ook online veel kritiek.

Ghouddani kreeg het gelijk echter wel aan zijn zijde: Marokko was aanzienlijk beter dan Nederland en won het zestiende finale-duel in Monterrey uiteindelijk verdiend. Nadat er na negentig en honderdtwintig minuten een 1-1 tussenstand op het scorebord stond, trok Marokko in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk het langste eind.

Ghouddani kan het een dag later niet laten om zijn gelijk te halen. De presentator plaatst op TikTok een video van zijn uitspraken in Vandaag Inside. “Ik zei hij toch…”, schrijft hij bij de video. In het filmpje is verder te zien hoe Ghouddani de zege van Marokko viert in de studio van Mocro Inside.