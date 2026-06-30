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Jake Paul meldt zich met drie Nederlandse woorden na WK-uitschakeling Oranje

30 juni 2026, 15:29
Jutta Leerdam en Jake Paul
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Jake Paul heeft in de nacht van maandag op dinsdag via X gereageerd op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. De influencer en verloofde van Olympisch schaatskampioen Jutta Leerdam deed dit met drie Nederlandse woorden.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat Cody Gakpo Oranje zo’n twintig minuten voor tijd op voorsprong had gezet, kwamen de Afrikanen in blessuretijd langszij. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen voor een beslissing zorgen. Marokko bleek daar uiteindelijk beter in te zijn, waardoor het WK voor Oranje erop zit.

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De Amerikaanse Paul heeft het duel ook gezien, zo is duidelijk uit zijn gedrag op X. De influencer, die verloofd is met de Nederlandse schaatsster Leerdam, had drie Nederlandse woorden nodig om zijn frustratie over de uitschakeling duidelijk te maken. “Godverdomme jammer dit”, schreef de bokser kort na het einde van de penaltyserie.

Overigens hoeft Paul nog niet als neutrale toeschouwer naar het WK in zijn geboorteland te kijken. De nationale ploeg van de Verenigde Staten zit namelijk nog in het toernooi en neemt het in de nacht van woensdag op donderdag om 02.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen Bosnië-Herzegovina.

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